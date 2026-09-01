Un viceprimar din Satu Mare s-a dus cu un obuz în mână, pe scuter, până la postul de poliție

Muncitorii care lucrau la reabilitarea trotuarelor din comuna sătmăreană Vama au descoperit în timpul lucrărilor un obiect metalic de dimensiuni considerabile. Suspectând că este vorba despre o muniție neexplodată, șeful de șantier l-a chemat pe viceprimarul localității, relatează presa locală.

Ajuns la fața locului, alesul local a luat proiectilul de artilerie la sub braț și a pornit, pe scuter, spre sediul poliției din localitate pentru a preda obiectul metalic. Viceprimarul a fost filmat în trafic în timp ce transporta muniția cu mopedul.

Conform PresaSM, polițiștii au fost surprinși când l-au văzut pe viceprimar cu proiectilul și i-au cerut să îl transporte într-o zonă izolată, pe un câmp.

Ulterior, specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au fost chemați pentru a identifica și ridica muniția.

Experții au stabilit că era vorba despre un obuz de calibrul 75 de milimetri, prevăzut cu încărcătură, muniție care necesita manipulare exclusiv de către personal specializat.

Conform procedurilor, obuzul a fost transportat la depozitul special din Carei și neutralizat.

Autoritățile au atras atenția că muniția neexplodată nu trebuie atinsă, lovită, mutată sau transportată. Cetățenii care găsesc astfel de obiecte tebuie să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.