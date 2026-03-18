Una din cele mai longevive emisiuni de la Pro TV anunță că ia „o pauză”

Apropo TV, emisiunea de la Pro TV prezentată de Andi Moisescu de peste 20 de ani, ia o pauză, a anunțat pe Facebook echipa de producţie, care nu precizează o dată de la care ar urma să revină.

Emisiunea Apropo TV era o producţie autofinanţată, iar decizia de a lua această pauză i-a aparţinut echipei de producţie, scrie Pagina de Media.

Decizia este argumentată prin nevoia de a regândi formatul emisiunii.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul asta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menţinem relevanţi şi actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire.

Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată şi cum PRO TV a fost atât de drăguţ încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit.

Încercăm să facem totul cu discreţia şi eleganţa care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitaţie şi gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început şi bormaşinile noastre să urle, în tot contextul asta.

Promitem să vă ţinem la curent şi să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalţi şi blonzi cum ne-aţi cunoscut”, a anunțat pe Facebook echipa de producția a emisiunii Apropo TV.

Nu este prima dată când emisiunea prezentată de Andi Moisescu de peste 20 de ani a avut probleme, scrie Pagina de Media. În martie 2016, emisiunea era aproape să nu mai intre în grila Pro TV pentru că nu reușise să găsească sponsori. Pro TV a decis încă din toamna lui 2015 că producţia trebuie să se autofinanţeze pentru a rămâne în grilă. Atunci, emisiunea a reuşit să intre în grilă în primăvara lui 2016.