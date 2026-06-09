Una din cele mai mari instanțe din România vorbește despre „oprirea integrală a activității”, nemulțumită de noua lege a salarizării

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti resping „ca inacceptabile” prevederile proiectului privind salarizarea judecătorilor, susţinând „în integralitate” criticile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Consiliului Superior al Magistraturii. Ei acuză „degradarea constantă a statului de drept”, prin „încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică”.

Curtea de Apel București anunță, printr-un comunicat, că 202 din cei 240 de judecători ai acestei instanțe s-au întrunit marți în Adunarea Generală, iar concluziile sunt:

„Judecătorii denunță degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică.

Judecătorii solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenţei justiției, să efectueze toate demersurile instituționale la nivel intern şi internațional în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept prin oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătoreşti şi prin recunoaşterea de către celelalte puteri a independenței reale a judecătorului, ca cerință esențială într-o societate democratică.

Judecătorii resping, ca inacceptabile, dispozițiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor, susținând în integralitate observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație şi justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii având acest obiect”.

Curtea de Apel București mai spune că judecătorii acestei instanțe au amânat pentru viitoarea şedință a Adunării Generale luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței.

Adunările generale ale curţilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor şi procurorilor au fost convocate pentru marţi, 9 iunie, pentru un punct de vedere cu privire la noua lege a salarizării.

Proiectul noii legi a salarizării a generat proteste la vârful justiției din România.

Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat că proiectul conține „soluții normative absurde”, care vor afecta iremediabil sistemul de justiție și „subminează poziţia constituţională a puterii judecătoreşti ca putere în statul român”.

Și Parchetul General, condus de Cristina Chiriac, a acuzat că prevederile proiectului de lege „sunt de natură să aducă grave atingeri statutului procurorului, prin diminuarea drepturilor salariale și prin afectarea garanțiilor financiare asociate acestui statut, componente esențiale ale independenței sistemului judiciar”.

Proiectul noii legi a salarizării unitare ar duce la o scădere medie cu 16% a salariilor în plată ale judecătorilor, de la 22.907 lei brut în 2026 la 19.268 de lei brut în 2027. Pentru că nu se pot reduce însă aceste salarii, atunci Guvernul a ales să le înghețe, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.