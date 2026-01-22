Una din marile puteri economice ale Asiei a adoptat primul set de legi din lume care guvernează AI

Coreea de Sud a introdus joi ceea ce afirmă că este primul set complet de legi din lume care reglementează inteligența artificială, având ca scop consolidarea încrederii și siguranței în sector, însă startup-urile și-au exprimat îngrijorarea că respectarea acestora le-ar putea încetini dezvoltarea, relatează Reuters.

Încercând să devină una dintre primele trei puteri mondiale în domeniul AI, Coreea de Sud speră că noua sa „Lege de Bază privind AI” o va ajuta să se poziționeze ca lider în domeniu. Proiectul legislativ, în forma sa integrală, a intrat în vigoare mai devreme decât „AI Act” al UE, care este aplicat etapizat până în 2027.

Există în continuare diviziuni la nivel mondial cu privire la modul de reglementare a AI, Statele Unite preferând o abordare mai permisivă pentru a nu frâna inovația. China a introdus câteva reguli și a propus crearea unui organism pentru coordonarea reglementării globale.

Conform legilor din Coreea de Sud, companiile trebuie să se asigure că există supraveghere umană în cazul așa-numitei AI „cu impact ridicat”, care include domenii precum siguranța nucleară, producția de apă potabilă, transportul, sănătatea și utilizările financiare, cum ar fi evaluarea creditelor și selectarea împrumuturilor.

Coreea de Sud vrea implementarea AI în condiții de încredere pentru populație

Alte reguli prevăd că firmele trebuie să ofere utilizatorilor un anunț prealabil despre produsele sau serviciile care utilizează AI cu impact ridicat sau AI generativ, și să asigure o etichetare clară atunci când rezultatele generate de AI sunt greu de diferențiat de realitate.

Ministerul Științei și Tehnologiei a declarat că acest cadru legal a fost conceput pentru a promova adoptarea AI concomitent cu construirea unei baze de siguranță și încredere.

Proiectul de lege a fost elaborat după consultări extinse, iar companiilor li se va acorda o perioadă de grație de cel puțin un an înainte ca autoritățile să înceapă să aplice amenzi administrative pentru încălcări.

Sancțiunile pot fi considerabile. De exemplu, neetichetarea AI generative ar putea atrage o amendă de până la 30 de milioane de won (aproximativ 20.400 de dolari).

Cu toate acestea, eventualele sancțiuni în UE sunt mult mai mari. Nerespectarea regulilor în blocul comunitar poate duce la amenzi care variază de la 1% din cifra de afaceri globală pentru încălcări minore și până la 7% pentru încălcarea interdicțiilor privind utilizarea AI cu risc ridicat.

Unii antreprenori din domeniul AI spun că regulile pot fi confuze

Lim Jung-wook, unul dintre liderii asociației patronale Startup Alliance din Coreea de Sud, susține însă că detalii cheie ale legii nu sunt încă stabilite și că acest lucru îi frustrează pe fondatorii multor companii din domeniu.

„Există puțin resentiment de ce trebuie să fim primii care facem asta?” a declarat el pentru Reuters.

Asociația argumentează că limbajul legii este vag și că din acest motiv companiile ar putea opta pentru abordări mai sigure, dar mai puțin inovatoare, pentru a evita amenzile.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung și-a exprimat joi simpatia față de aceste preocupări. El a îndemnat factorii de decizie să asculte îngrijorările industriei și să se asigure că firmele finanțate prin capital de risc și startup-urile primesc suficient sprijin.

„Este esențial să maximizăm potențialul industriei prin sprijin instituțional, gestionând în prealabil efectele secundare anticipate”, a spus Lee în timpul unei întâlniri cu consilierii săi.

Ministerul Științei și Tehnologiei plănuiește o platformă de ghidare și un centru de suport dedicat companiilor pe durata perioadei de grație.

„În plus, vom continua să analizăm măsuri pentru a minimiza povara asupra industriei”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului, adăugând că autoritățile iau în considerare prelungirea perioadei de grație dacă condițiile industriei interne și internaționale vor justifica o astfel de măsură.