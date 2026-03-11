Investigație preliminară: SUA, de vină pentru atacul de la școala de fete din Iran, după o eroare militară devastatoare

O investigație militară în desfășurare a stabilit că Statele Unite sunt responsabile pentru atacul cu rachetă Tomahawk asupra școlii primare de fete Shajarah Tayyebeh din Minab, Iran, conform declarațiilor făcute de oficiali americani și alte persoane familiarizate cu concluziile preliminare pentru The New York Times (NYT). Oficialii iranieni au spus că în atac au murit cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii.

Școala situată în localitatea Minab se află în aceeași zonă cu clădiri folosite de marina Gărzilor Revoluționare ale Iranului, o țintă principală pentru atacurile militare americane. Imobilul respectiv nu a fost utilizat întotdeauna ca școală și nu este clar când a fost deschisă școala pe acel amplasament, au declarat oficiali informați în privința investigației.

O eroare în stabilirea țintei

Potrivit investigației, atacul din 28 februarie a fost rezultatul unei erori de stabilire a țintei a armatei americane, care efectua lovituri asupra unei baze iraniene adiacente, din care în trecut făcuse parte și clădirea școlii.

Ofițerii de la Comandamentul central al SUA au creat coordonatele țintei pentru atac folosind date învechite furnizate de Agenția americană de informații militare, spun persoane informate în privința investigației.

Oficialii au subliniat că aceste concluzii sunt preliminare și au spus că situația ridică întrebări importante cu privire la motivul pentru care nu fuseseră verificate de două ori informațiile care s-au dovedit a fi învechite.

NYT a scris că lovirea unei școli pline de copii este fără îndoială una dintre cele mai devastatoare erori militare din ultimele decenii. Potrivit publicației, concluzia generală era de așteptat, având în vedere că armata americană este singura din conflict care folosește rachete Tomahawk, însă aruncă o umbră asupra operațiunii militare americane din Iran.

Trump încercase să dea vina pe Iran: „Niciun fel de acuratețe”

Sâmbătă, președintele american Donald Trump încercase să atribuie Iranului responsabilitatea pentru atac.

„În opinia mea, pe baza a ceea ce am văzut, acel lucru a fost făcut de Iran (…), sunt foarte lipsiți de acuratețe, după cum ați văzut, cu munițiile lor. Nu au niciun fel de acuratețe. A fost făcut de Iran”, spunea Trump, citat de The Guardian.

O analiză visuală făcută de NYT arată că imobilul școlii a fost despărțit de baza militară printr-un zid, între 2013 și 2016. Conform imaginilor din satelit, turnurile de veghe care se aflau odinioară lângă clădire au fost eliminate, la școală au fost deschise trei intrări publice, terenul a fost curățat, pe asfalt au fost desenate locuri de joacă, inclusiv un teren de sport, iar pereții au fost vopsiți în albastru și roz.

Codul furnizat de Agenția americană de informații militare a etichetat clădirea școlii drept țintă militară atunci când a fost predată Comandamentului central, conform unor persoane informate cu privire la concluziile preliminare ale anchetei.

Persoanele însărcinate cu investigația încă nu înțeleg pe deplin cum au fost trimise date învechite către Comandamentul central sau dacă Agenția de informații militare avea informații actualizate.

Într-o reacție, secretara de presă a Casei Albe a spus că, „așa cum The New York Times recunoaște în propriul reportaj, investigația este încă în desfășurare”.