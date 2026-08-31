Una din trei mame care a născut anul trecut în România nu a ajuns niciodată la un control medical în timpul sarcinii / Harta cu județele bune și cele în stare gravă

Lipsa monitorizării sarcinilor rămâne o problemă majoră în țara noastră, mai ales în rândul mamelor minore, atrage atenția organizația Salvați Copiii România.

Accesul copiilor din România la îngrijire este inegal chiar de dinainte de naștere, arată ONG-ul, în condițiile în care unul din trei copii născuți în 2025 a venit pe lume fără ca mama să fi ajuns vreodată la un control prenatal.

Anul trecut, 28,35% dintre nașteri au avut loc fără ca mama să fi beneficiat de investigații sau consultații pe parcursul sarcinii, arată datele Institutului Național de Statistică, citate de organizația neguvernamentală.

În cazul mamelor minore, situația este cu atât mai dramatică cu cât vârsta adolescentei este mai mică: peste 43% dintre cele sub 15 ani nu au ajuns niciodată la un control de specialitate, iar pentru mamele cu vârste între 15 și 19 ani, proporția depășește 32%, potrivit raportului Salvați Copiii „Starea copilului în România”, publicat în iunie 2026.

Rata medie a mortalității infantile a fost de 6 decese la 1.000 de născuți-vii, cu o diferență importantă între mediul urban – 5,1 la mie – și mediul rural – 6,8 la mie, mai arată datele provizorii ale INS pentru anul 2025.

Tot anul trecut, la nivel național, 31,7% dintre copiii cu vârsta sub 6 ani se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială. Vulnerabilitatea este mult mai pronunțată în mediul rural: la nivelul întregii populații, riscul de sărăcie sau excluziune socială ajunge aici la 39,8%, aproape dublu față de media europeană pentru zonele rurale, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene.

În același timp, datele disponibile pentru țara noastră indică un nivel redus al alăptării exclusive, în timp ce acoperirea vaccinală a copiilor a scăzut semnificativ în ultimii ani. În plus, accesul copiilor la vaccinare este, de asemenea, inegal.

Salvați Copiii România atrage atenția că pentru multe familii din țara noastră, începutul vieții pentru un copil vine cu nesiguranță, lipsa resurselor, a informării și, uneori, a accesului la servicii medicale.

Organizația guvernamentală va implementa alături de Asociația SAMAS o nouă ediție a programului „Cutia bebelușului”, prin care 10.000 de mame și nou-născuții lor din comunități vulnerabile din 24 de județe vor primi ajutor.

„Cutia bebelușului” conține 65 de produse utile pentru primele luni de viață ale copilului, dar oferă și mamelor acces la informație și îndrumare pentru îngrijirea nou-născutului, cu scopul de a reduce rata mortalității infantile în țara noastră, potrivit Salvați Copiii România.

Poriectul beneficiază de sprijinul unei rețele de 992 de asistenți medicali comunitari și medici de familie, fiind finanțat de Fundația OMV Petrom.

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