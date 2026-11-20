Postul de televiziune nu ar fi fost mulțumit de rezultatul filmărilor la emisiunea „Pe muchie de cuţit”, adaptarea românească a formatului internaţional „Kitchen Nightmares”, care trebuia să îl aibă ca protagonist pe Pescobar, scrie PaginadeMedia.

Sursele Paginademedia.ro susțin că show-ul nu s-ar ridica la nivelul standardelor aşteptate de televiziune pentru a ajunge pe post.

Publicația a întrebat PRO TV despre faptul că are informații că această emisiune nu va mai ajunge pe post.

Televiziunea a transmis că „strategia de programe este un proces complex, iar deciziile privind difuzarea producţiilor sunt luate în funcţie de contextul general şi de grila de programe. Filmarea unei producţii nu înseamnă neapărat că aceasta va fi difuzată imediat, iar în această primăvară, PRO TV le oferă telespectatorilor o gamă variată de conţinut.”

Pe numele său real Paul Nicolae, Pescobar este fondatorul Tavernei racilor.