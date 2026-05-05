Una dintre cele mai importante edituri din România tocmai a fost vândută unei companii maghiare

Editura Curtea Veche, fondată în urmă cu aproape 30 de ani, a fost cumpărată de cea mai mare librărie online din Ungaria, Libri-Bookline, scrie Profit.ro.

Potrivit sursei citate, fondatoarea Curtea Veche, Irina Mate Arsene, a vândut 51% din acțiuni, dar va continua să fie prezentă în companie cu 45,92%.

Lansată în 2001, ca o librărie de antichități online, Libri-Bookline a devenit cea mai mare librărie online din Ungaria, dar având și cea mai mare rețea de librării fizice maghiare, cu venituri anuale nete de peste 20 milioane euro, mai scrie Profit.