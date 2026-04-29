Una dintre cele mai importante redacții de investigații din România are nevoie de susținerea publicului ca să continue să existe: „Ne-au mai rămas banii pe o lună”

Publicația de investigații Átlátszó Erdély, una dintre puținele platforme de investigații independente de limbă maghiară din România, are nevoie de susținerea publicului.

Redacția a publicat miercuri un apel pe pagina de Facebook și pe site-ul publicației în care vorbește despre situația dificilă prin care trece și explică motivele.

„Din bugetul nostru pentru acest an lipsesc aproximativ 60.000 de euro. Salariile din luna mai le putem încă plăti cu siguranță, dar cele din iunie sunt încă incerte. În ultimul an și jumătate am semnalat de mai multe ori că redacția noastră se află într-o situație financiară dificilă. Motivul principal este că principala noastră sursă de venit o reprezintă granturile internaționale destinate redacțiilor independente, însă acestea sunt din ce în ce mai rare și de valoare mai mică. Și tot mai multe redacții concurează pentru ele. Am eliminat toate cheltuielile de care putem să ne lipsim. În prezent, funcționarea noastră costă 12.000 de euro pe lună”, scrie publicația pe Facebook, în timp ce pe site, articolul poartă titlul: „Ne-au mai rămas banii pe o lună. Depinde de tine să continuăm”.

Publicația face un apel pentru susținerea muncii lor. Ar avea nevoie de :

– 12 mari antreprenori ar putea susține Átlátszó Erdély cu o donație lunară de 1.000 de euro.

– 120 de cetățeni cu venituri bune ar putea susține Átlátszó Erdély cu 100 de euro pe lună.

– 1.200 de cititori dedicați ar putea susține Átlátszó Erdély cu 10 euro pe lună.

„Căutăm 1.200 de cititori susținători, dedicați libertății presei, pentru ca Átlátszó Erdély să nu înceteze să existe!”.

Cei care vor să susțină munca jurnaliștilor de la Atlátszó Erdély o pot face aici. Mai multe despre publicație puteți citi aici, iar o parte din munca jurnaliștilor de aici poate fi citită și în versiunea în limba română aici.

Mai jos, apelul și varianta originală, în limba maghiară.