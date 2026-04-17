Una dintre cele mai mari platforme de gaming anunță o „infuzie” de unelte de inteligență artificială, pentru a accelera dezvoltarea de jocuri noi

Roblox, platformă de gaming pe care intră zilnic câteva zeci de milioane de useri, a anunțat noi instrumente de AI care să fie folosite la dezvoltarea și testarea jocurilor. Compania vede și un viitor în care mai mulți agenți AI ar putea lucra în paralel.

Practic, Roblox introduce noi funcționalități de tip „agentic AI” pentru a-i ajuta pe dezvoltatori să planifice, să construiască și să testeze jocuri pe platformă, scrie TechCrunch.

Roblox are deja un asistent AI, dar compania spune că schimbările aplicate acum îi pot ajuta pe dezvoltatorii de jocuri în toate etapele procesului, de la primele idei, până la ultimele retușuri.

Compania susține că instrumentul denumit „Planning Mode” poate analiza liniile de cod ale unui joc, dar și modelele de date, iar dezvoltatorii pot conversa cu AI-ul în timp ce construiesc jocul, pentru a modifica diverse elemente și pentru a obține clarificări, unde este nevoie.

Prin aceste noi instrumente, dezvoltatorii pot să creeze un plan pentru joc, pot să primească feedback pentru „rafinarea” detaliilor și apoi să pună planul în practică, susține compania.

Au fost adăugate și instrumente prin care pot fi rapid inserate în jocul la care se lucrează elemente 3D provizorii, pentru a înțelege cum vor interacționa jucătorii cu mediul.

Roblox a mai anunțat că lucrează și la posibilitatea ca mai mulți agenți AI să colaboreze în paralel, să ruleze fluxuri de lucru complexe în cloud și să gestioneze sarcini precum scrierea de cod, testarea și crearea unor personaje mai realiste în joc.

