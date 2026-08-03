Una dintre cele mai misterioase reuniuni din lume a început în China

Partidul Comunist Chinez pare să fi dat startul retragerii sale anuale cu ușile închise în stațiunea de pe litoral Beidaihe, o reuniune informală care alimentează în fiecare an zvonuri privind luptele pentru putere dintre înalții lideri ai partidului, relatează Reuters.

Beijingul nu confirmă public desfășurarea reuniunii, însă un indiciu că aceasta a început a fost apariția luni a lui Cai Qi, șeful de cabinet și colaborator apropiat al președintelui chinez Xi Jinping, care s-a întâlnit cu cercetători în Beidaihe.

Stațiunea se află în provincia Hebei din nordul Chinei. Potrivit analiștilor, în anii precedenți astfel de apariții au coincis cu retragerea de vară.

„Din punct de vedere istoric, retragerea a oferit liderilor aflați în funcție și celor retrași din activitate ocazia de a purta discuții informale și de a negocia chestiuni legate de politici și numiri în funcții”, a declarat pentru Reuters Neil Thomas, cercetător la Asia Society Policy Institute.

Însă, odată cu concentrarea tot mai mare a puterii în interiorul partidului și în mâinile lui Xi, „spațiul pentru negocieri autentice s-a restrâns”, argumentează Thomas.

Întâlnirea liderilor chinezi e secretă de 23 de ani

China nu a mai consemnat oficial din 2003 reuniunile liderilor de vârf în orașul de coastă, aflat la aproximativ o oră și jumătate est de Beijing cu trenul de mare viteză. În anul respectiv practica organizării sesiunilor colective de lucru pe timpul verii a fost desființată oficial.

Cu toate acestea, presa de stat a menționat că vizitele de vară la Beidaihe ale oficialilor de rang înalt aflați în funcție și ale celor retrași au continuat, permițând contacte informale. Retragerile la stațiunea chineză sunt comparate cu cele ale președinților americani la Camp David sau cu reuniunile organizate de Kremlin la stațiunea rusă Soci de la Marea Neagră.

Casele de oaspeți administrate de stat din Beidaihe, măsurile sporite de securitate din fiecare vară și apropierea de Beijing au transformat de mult timp localitatea într-un punct central al speculațiilor privind politica de la vârful conducerii chineze.

Închiderea unor drumuri, restricțiile impuse aeronavelor și ambarcațiunilor private – inclusiv dronelor, parapantelor, skijet-urilor și bărcilor cu motor de mare viteză – precum și pauza obișnuită de aproximativ două săptămâni în relatările oficiale despre activitatea liderilor de vârf nu fac decât să alimenteze aceste speculații.

Xi a fost văzut ultima dată în public vineri, în cadrul unei sesiuni de grup a Biroului Politic (Politburo), dedicată modernizării armatei chineze.

„Retragerea este adesea «sezonul zvonurilor» în China”, afirmă Ruby Osman, consilier principal pentru politici la Tony Blair Institute for Global Change. „Tăcerea liderilor alimentează zvonurile privind lupte interne pentru putere sau chiar lovituri de palat”, mai spune analista.

Specialiștii afirmă însă că există puține dovezi publice care să arate că aceste speculații reflectă într-adevăr diviziuni active în interiorul conducerii sau o contestare a autorității lui Xi.

Probleme mai concrete vor domina probabil agenda partidului în săptămânile următoare: pregătirile pentru reuniunea largă a Partidului Comunist din octombrie, aplicarea disciplinei interne, gestionarea numirilor în funcții și presiunile economice interne.