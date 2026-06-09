Una dintre cele mai spectaculoase clădiri din București se redeschide publicului. „MuzA” ne așteaptă în Palatul unei foste bănci interbelice

MuzA – Muzeul de Arhitectură din România- redeschide fostul Palat al Băncii „Creditul Funciar Rural” de pe Strada Doamnei și lansează expoziția cu tema “Fantezia”, o reflecție asupra modului în care o reflecție asupra modului în care imaginăm, proiectăm și locuim spațiile din jurul nostru.

Bucureștenii sunt așteptați în perioada 11-14 iunie să participe la expoziție, tururi ghidate în palat, dialoguri, ateliere pentru copii și adolescenți și intervenții artistice.

Bucureștiul devine astfel prima „stație” dintr-un traseu național care va duce MuzA, în următorii patru ani, în 11 locuri din țară pentru a documenta și expune felul în care arhitectura influențează viața de zi cu zi și relația dintre oameni și spațiile construite.

Închis în ultimii 17 ani, palatul revine acum temporar în circuitul cultural.

Clădirea Băncii „Creditul Funciar Rural” a fost cumpărată de PMB și are o istorie impresionantă, pe care o găsești pe B365.ro.