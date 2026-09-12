Una dintre cele trei țări care încă vânează balene vrea să interzică această practică

Guvernul Islandei va prezenta în februarie un proiect de lege privind vânătoarea de balene care ar putea interzice această practică, o măsură care ar face ca Norvegia și Japonia să rămână singurele două țări din lume care continuă vânătoarea comercială de balene, transmite Reuters.

Vânătoarea de balene din Islanda a stârnit ani de proteste din partea activiștilor pentru protecția animalelor și a vedetelor de la Hollywood.

Guvernul ia în considerare posibile opțiuni pentru actualizarea legii privind vânătoarea de balene, acordând o atenție deosebită opțiunii unei interdicții permanente, a transmis miercuri seara pe site-ul său guvernul, care are majoritatea în parlament.

În sezonul de vânătoare din acest an, care se desfășoară din iunie până la sfârșitul lunii septembrie, au fost capturate 80 de balene cu aripioară (fin whale) până la data de 9 septembrie, potrivit Humane World for Animals, o organizație pentru protecția animalelor care monitorizează capturile. Cota permite uciderea a 150 de astfel de balene în acest an.

„Există un sprijin politic și public considerabil pentru acest proiect de lege privind interzicerea vânătorii comerciale de balene, precum și motive convingătoare de natură etică, veterinară, juridică și de conservare care ne fac să sperăm că acesta va avea succes”, a declarat Wendy Higgins, purtătoare de cuvânt a organizației Humane World for Animals.

O specie vulnerabilă

Balenele cu aripioară, ținta principală a industriei de vânătoare a balenelor din Islanda, sunt clasificate de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii ca fiind o specie vulnerabilă.

În 2024, guvernul interimar al Islandei a eliberat o licență pe cinci ani singurei companii de vânătoare de balene rămase în țară.

Conform listei capturilor întocmite de Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene, doar Islanda, Norvegia și Japonia au practicat vânătoarea comercială de balene în ultimii ani.

Norvegia a reluat vânătoarea comercială de balene în 1993, iar Islanda în 2006, în ciuda unui moratoriu internațional care a intrat în vigoare în 1986 pentru a proteja populațiile de balene.

Japonia s-a retras din Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene în 2019 și a reluat vânătoarea comercială de balene în apele sale teritoriale și în zona sa economică exclusivă.

Moratoriul permite popoarelor indigene din anumite părți ale lumii, precum Groenlanda și Alaska, să vâneze balene, deoarece produsele derivate din balene joacă un rol vital în viața lor nutrițională și culturală.