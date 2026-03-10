Una dintre figurile emblematice din domeniul AI a obținut o finanțare record pentru Europa, prin noul său startup

Yann LeCun, unul dintre cei mai importanți oameni din domeniul inteligenței artificiale, a obținut o finanțare de un miliard de dolari pentru noul său startup care și-a propus construirea așa-numitelor „modele ale lumii” (world models), capabile să „înțeleagă” lumea fizică și să fie integrate într-o gamă largă de aplicații.

Startup-ul se numește Advanced Machine Intelligence Labs și a fost înființat în ianuarie, la Paris, printre fondatori fiind mai mulți cercetători care au lucrat la Meta cu LeCun. Foarte rar ajung startup-urile europene de AI să primească încă de la început o așa rundă consistentă de finanțare.

Cu atât mai mult suma este impresionantă, mai ales că AMI are numai 12 angajați. Investitorii sunt din Europa, Asia și SUA, iar printre companii se numără și un fond de investiții din portofoliul lui Jeff Bezos.

După această investiție, compania este evaluată la 3,5 miliarde dolari, scrie publicația Wired.

AMI Labs urmărește crearea unei noi generații de sisteme de AI capabile să înțeleagă lumea fizică și să fie folosite la aplicații de proporții, de la robotică până la transporturi. Motto-ul companiei este „real world, real intelligence”.

Yann LeCun susține că cea mai mare parte a raționamentului uman este ancorată în lumea fizică, nu în limbaj, și că aceste „world models” sunt necesare pentru a dezvolta o inteligență reală la nivel uman. „Ideea că vei extinde capacitățile LLM-urilor până în punctul în care vor avea inteligență la nivel uman este o absurditate totală”, a spus el într-un interviu pentru Wired.

AMI Labs își propune să construiască „o nouă generație de sisteme AI care înțeleg lumea, au memorie persistentă, pot raționa și planifica și sunt controlabile și sigure”, spune compania într-un comunicat de presă.

Startup-ul va avea birouri la Paris, Montreal, Singapore și New York.

Yann LeCun este unul dintre părinții fondatori ai inteligenței artificiale moderne și unul dintre primii vizionari în domeniul AI.

LeCun este unul dintre cei mai renumiţi experţi în inteligenţă artificială. El predă şi la Universitatea din New York și a început să lucreze pentru Meta în 2013, unde a condus laboratorul de Cercetare Fundamentală în Inteligenţă Artificială. Ulterior, el a fost şeful departamentului ştiinţific.