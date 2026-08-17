Una dintre vedetele România TV și-a anunțat plecarea: „A fost ultima dimineață în platou”

Alexandru Constantin, unul dintre prezentatorii emisiunilor de știri matinale ale postului România TV se desparte de postul tv, după aproape cinci ani, scrie PaginadeMedia.

„A fost ultima dimineaţă în platoul România TV. Pentru că ştiţi că vă ţin mereu la curent cu tot ce fac, am vrut să aflaţi de la mine, prima dată”, a scris Alexandru Constantin pe rețelele de socializare.

Acesta a descris perioada petrecută la România TV ca o „o etapă excelentă” și ca „5 ani plini de dinamică, live-uri intense”.

„Dincolo de ecrane şi reflectoare, televiziunea înseamnă OAMENI”, a adăugat prezentatorul, care și-a însoțit mesajul și de mulțumiri pentru colegi.

România TV este cea mai urmărită televiziune de știri din România, potrivit datelor PaginadeMedia pe luna iulie.