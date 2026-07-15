Undă verde pentru proiectul de lărgire a Căii Dudești. Sectorul 3 va colabora cu Primăria Generală

Lucrările de lărgire și modernizare a Căii Dudești urmează să fie finanțate și făcute de Primăria Sectorului 3, iar procedura de expropriere și lucrările la linia de tramvai de Primăria Capitalei. Costul lucrării va fi stabilit în cadrul studiului de fezabilitate/ proiectului tehnic.

Primăria Sectorului 3 a aproabat miercuri asocierea cu Primăria Capitalei pentru lărgirea Căii Dudești

„Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti va întocmi şi va finanţa documentația tehnico-economică, va plăti lucrările de execuție aferente infrastructurii şi suprastructurii rutiere şi va suporta exclusiv despăgubirile stabilite potrivit legii în cadrul procedurii de expropriere necesare pentru obiectivul de investiții, fără a suporta costurile aferente întocmirii documentației procedurale, derulării procedurii de expropriere și obținerii aprobărilor necesare, acestea revenind Municipiului Bucureşti”, se arată în contract.

Municipiul Bucureşti va suporta costurile reabilitării căii de rulare a tramvaielor şi va face documentaţia şi procedura de expropriere aferentă coridorului necesar obiectivului de investiții, inclusiv promovarea hotărârii privind declanşarea procedurii de expropriere, obținerea avizelor/aprobărilor necesare și suportarea cheltuielilor aferente părții procedurale.

„Despăgubirile de expropriere stabilite potrivit legii vor fi suportate de Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în condițiile şi în limitele aprobate conform legii”, se mai arată în contract.

Unde vor avea loc lucrările

Deocamdată, nici Primăria Sectorului 3, nici Primăria Capitalei nu au spus pe ce segment va fi lărgită Calea Dudești.

Eugen Matei, consilier local USR, a declarat că potrivit informațiilor furnizate de Primăria Sectorului 3, lărgirea străzii se va face doar între Șoseaua Mihai Bravu și intersecția cu prima stradă, fără să intre în zona protejată, cu clădiri de patrimoniu.

„Luni, când am avut dezbaterea la Comisia de Buget, nu ne era foarte clar ce se dorește, cel puțin mie mi-a fost indusă ideea că s-ar face pe toată lungimea până la Poșta Vitan această reabilitare. De la intersecția cu bd. Burebista până la Poșta Vitan e zonă protejată și clădirile sunt foarte apropiate de drum, deci implicit ar fi fost niște acțiuni de expropriere și demolare.

Dar în Comisia Juridică am întrebat și ne-au răspuns colegii de la investiții că se dorește doar lățirea pe amplasamentul de Primăria Sectorului 3 până la prima intersecție, cum mergi spre bd. Burebista. Sunt zone care s-ar putea să nu fie pretabile pentru două benzi pe sens, sper că această intervenție să nu afecteze foarte tare spațiul verde sau dacă îl afectează să fie refăcut într-o formă pozitivă”, a explicat Eugen Matei.

Înțelegerea dintre Ciucu și Negoiță

În luna martie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că e de acord ca, după realizarea studiilor necesare, Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, să facă două pasaje.

Este vorba despre un pasaj rutier denivelat la intersecția bd. Camil Ressu cu Nicolae Grigorescu și un pasaj subteran de-a lungul inelului principal, care să rezolve blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu Calea Vitan, Calea Dudești și strada Baba Novac. Plus, lărgirea Căii Dudești.

Cele două pasaje au fost propuse de primarul Robert Negoiță încă de acum 5 ani, dar au fost blocate în timpul administrației Nicușor Dan, fostul primar fiind de părere că pasajele nu rezolvă problema traficului.