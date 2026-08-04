Unde ascultăm muzică online? Cele mai bune aplicații în 2026, în newsletter-ul Good Tech de pe 5 august

În ultimii 10 ani am încercat cam toate aplicațiile posibile de ascultat muzică. În afară de Spotify mai există și alte variante. Cred că merită aruncată o privire pe oferta pe care o avem la dispoziție, pentru că în 2026 chiar avem de unde alege. Toate detaliile, în newsletter-ul Good Tech de mâine, 5 august.

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Înainte să intrăm în analiza serviciilor propriu-zise, cred că merită menționat că majoritatea dintre ele au o ofertă extrem de atrăgătoare, dacă ești un utilizator nou.

De exemplu, Apple Music mi-a oferit trei luni gratuite ca să revin la ei. Spotify, după ce anulezi abonamentul, inevitabil îți va face o nouă ofertă ca să te întorci. Și tot așa. Deci dacă vrei să economisești bani per total și nu te deranjează să faci un „du-te vino” constant, merită să variezi serviciile o dată la câteva luni pentru că cel mai probabil, din punct de vedere financiar, vei ieși avantajat.

Un alt lucru care merită spus din start este că, în 2026, diferențele dintre platforme nu mai țin atât de mult de catalogul muzical. Aproape toate au zeci de milioane de piese și e foarte rar să nu găsești albumul pe care îl cauți. Adevăratele diferențe apar în experiența de utilizare: cât de bune sunt recomandările, cât de ușor descoperi muzică nouă, dacă aplicația îți oferă versuri, podcasturi, audiobook-uri, audio lossless sau o integrare mai bună cu dispozitivele pe care le folosești.

Mai contează și ce fel de ascultător ești. Dacă îți place să apeși Play și să lași algoritmul să aleagă pentru tine, unele servicii sunt vizibil mai bune decât altele. Dacă, în schimb, îți construiești playlisturile cu grijă, cauți albume întregi sau ai un sistem audio mai performant, s-ar putea ca prioritățile tale să fie cu totul altele.

Așa că, în loc să răspundem la întrebarea „care este cea mai bună aplicație de ascultat muzică?”, probabil că e mai util să răspundem la alta: care este cea mai bună aplicație pentru tine?