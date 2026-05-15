Unde l-a dus Xi pe Donald Trump pentru a-l impresiona: „De exemplu, Putin a fost aici”

După discuțiile despre comerț, Taiwan și Iran, președintele chinez Xi Jinping i-a arătat președintelui american Donald Trump arborii seculari din complexul Zhongnanhai din Beijing, închis publicului, unde cei doi s-au plimbat în ultimele ore ale summitului lor, relatează Reuters.

Fostă grădină imperială care găzduiește astăzi birourile Partidului Comunist aflat la putere și ale Consiliului de Stat (n.r. guvernul Chinei), complexul este situat lângă Orașul Interzis, reședința foștilor împărați ai Chinei, și în apropierea Pieței Tiananmen.

Un microfon rămas deschis a surprins schimbul de replici dintre lideri, în care Trump și-a exprimat surprinderea că unii dintre arbori aveau 1.000 de ani.

„Permiteți-mi să vă spun că toți arborii de pe această parte au peste 200 sau 300 de ani”, a spus Xi prin intermediul unui interpret, în timp ce gesticula către câteva trunchiuri impunătoare. „Dincolo, sunt unii care au peste 400 de ani”, a continuat el.

Trump a răspuns: „Trăiesc atât de mult?”

Xi a adăugat: „Există și arbori vechi de 1.000 de ani în alte locuri”.

Xi i-a spus lui Trump că l-a adus într-un loc unde l-a mai invitat pe Vladimir Putin

Trump l-a întrebat pe Xi dacă și alți lideri străini sunt primiți în acest complex.

„Foarte rar”, a răspuns Xi. „La început, de obicei nu organizam aici evenimente diplomatice. Chiar și după ce am început să avem unele, tot este extrem de rar. De exemplu, Putin a fost aici”, a continuat liderul de la Beijing.

Apoi l-a invitat pe Trump să atingă un arbore vechi de 280 de ani.

„Bine. Îmi place”, a răspuns Trump.

Agenția Reuters notează că momentul a oferit o perspectivă rară asupra interacțiunilor informale dintre șefii de stat.

În septembrie, un microfon rămas deschis i-a surprins pe Xi și pe președintele rus Vladimir Putin discutând despre transplanturile de organe și despre posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la vârsta de 150 de ani, în timp ce se îndreptau spre Piața Tiananmen pentru a urmări parada militară de la Beijing.