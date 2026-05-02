„Unele decizii pot înjumătăți prețul unei călătorii”. 7 sfaturi pentru planificarea vacanței

Aeroportul de pe insula Samui din Thailanda, considerat unul dintre cele mai frumoase din lume.

Alegerea unei vacanțe poate fi, de multe ori, mai complicată decât pare, iar câteva detalii trecute cu vederea pot să influențeze toată călătoria. Pentru a afla mai multe lucruri despre planificarea unei vacanțe și care sunt greșelile pe care mulți le fac, HotNews a vorbit cu un călător cu experiență: Andra Dodite, unul dintre fondatorii site-ului de călătorii cu sute de mii de următori „Aer de vacanță”.

Ce ne spune numărul de reviews de pe site-urile de cazare

Alegerea cazării nu înseamnă doar să ne uităm la câteva poze și să luăm decizii în funcție de prima impresie.

„Eu intru pe un motor de căutare de cazări, fie Booking, Airbnb, Agoda, și selectez ca nota să fie peste 8. Este un criteriu obligatoriu să. Următorul lucru este să aleg ordonarea prețurilor de la mic la mare, să văd unde se situează lucrurile. Ulterior, încep să pun condițiile care mă interesează. De exemplu, dacă merg în vacanță cu mașina, optez să aibă loc de parcare sau să fie una în apropiere. Dacă vreau piscină, la fel. Din punctul ăsta, lucrurile încep să se trieze foarte mult. Încă un detaliu foarte important: să aibă un număr generos de reviews. Dacă sunt puține, pot fi false”, spune Andra Dodite.

Site-ul propriu al hotelului, o metodă de a economisi bani

Motorul de căutare poate fi doar o metodă de a descoperi hoteluri, dar nu trebuie să fie și locul de unde achiziționăm. Multe locații de cazare au un site propriu, unde de multe ori, prețurile sunt mai mici, deoarece nu includ și comisioanele platformelor de tip Booking.

În cazul în care destinația dorită nu are multe variante de cazare, cum sunt capitalele europene, specialista recomandă să căutăm pe Google Maps.

„Putem să găsi hoteluri bune și pe Google Maps, unde poți selecta o perioadă și poți vedea prețul, însoțit de reviews ale locației”.

Hoteluri cu anulare gratuită, un avantaj în perioade de incertitudine

Un criteriu în plus atunci când căutam cazarea, în special când destinația noastră nu este aproape de casă, ci este una exotică, este posibilitatea anulării sejurului.

„Eu aș căuta hoteluri cu anulare gratuită. În zilele noastre și cu tot ce se întâmplă acum, nu știi niciodată când se poate anula o vacanță, nu știi niciodată când se poate amâna un zbor. De multe ori, hotelurile nu sunt cu anulare gratuită sau percep niște taxe foarte mari. Așa că ar fi o idee bună, mai ales pentru o vacanță exotică, care din start este mult mai costisitoare, pentru că și zborul este mai scump, să căutăm un hotel cu anulare gratuită”.

Când trebuie cumpărat biletul de avion

Și în cazul avionului, tehnologia vine în ajutorul călătorului. Există platforme precum Skyscanner, Google flights, dar și newslettere ale companiilor aeriene care oferă posibilitatea de a găsi zboruri ieftine. Totuși, contrar unei credințe populare, nu există o perioadă clară înainte de zbor în care prețul să fie cel mai avantajos.

„Am mai auzit chestia asta, că ar exista un secret pentru momentul în care să-ți iei bilet de avion. Nu există o perioadă clară în care zborurile sunt mai ieftine. De multe ori sunt mai ieftine cu mai multe luni în avans. Mai sunt și oferte la zboruri last minute. Spre exemplu, cu o săptămână sau două înainte. În general, se spune că cu două-trei luni înainte ar trebui să cumpărăm zborurile. Sunt și cazuri când se deschide o rută nouă, iar atunci sunt bilete foarte ieftine”, spune Andra.

Aici se adaugă și posibilitatea de a fi flexibili cu perioada de vacanță. Deși multă lume vrea să călătorească în perioade de sezon, ca iulie sau august, mutarea vacanței cu doar câteva zile în afara perioadelor clasice poate înjumătăți prețul biletului de avion, ne explică Andra.

„Ține și de cerere. Companiile low cost au tarife care fluctuează foarte mult de la o zi la alta. Astăzi un bilet poate fi 1000 de lei, iar a doua zi poate să fie 300. Companiile au și funcția de calendar, când poți vedea prețul pe zile”.

Detalii mici, dar importante

Când gândim vacanța, lucrurile nu se opresc la cazare și transport. Există câteva aspecte aparent minore de care trebuie să ținem cont. În funcție de destinație, planificarea poate să fie minuțioasă, cum este cazul destinațiilor exotice.

„E foarte romantic să te duci într-un loc și să nu ai planuri, dar dacă ai zece zile și tu ți-ai luat cazare într-un singur oraș, deja ai pierdut, pentru că poate ai distanțe lungi de parcurs, iar locurile importante sunt în orașe diferite. Trebuie să ai un itinerariu înainte, de aceea eu cred că e bine să ne inspirăm din cei care creează conținut de travel și au mai fost în destinația unde vrem să mergem și noi”, spune Andra.

Într-o astfel de situație, argumentează ea, trebuie să știm foarte clar ce urmărim: vrem o vacanță de relaxare sau una în care vrem să descoperim cât mai multe? Variante sunt destule, de la tururi gastronomice la excursii la cele mai importante monumente.

„Sunt destinații populare acum, cum este Japonia, unde sunt oameni care rezervă locul într-un restaurant cu câteva săptămâni înainte. Poate pare mai stresant, dar cred că o pregătire clară poate să te ajute să te bucuri de vacanță. Dacă nu vrei să ai nicio grijă, poți să apelezi și la agenție de turism ca să-ți croșeteze ei exact vacanța de la A la Z”, adaugă Andra.

Nu în ultimul rând, mai ales când vorbim de o destinație exotică, trebuie să ne descărcăm hărți offline, să ne interesăm ce tip de prize sunt la destinație, pentru că este posibil să avem nevoie de un adaptor special doar pentru a ne încărca telefoanele. Aici se adaugă și informații legate de moneda locală și de posibilitatea de a face schimbul valutar.

Restaurantele de lângă zonele turistice trebuie evitate

Destinații de vacanță înseamnă mulți turiști. Când sunt mulți turiști, apar automat și diferitele metode prin care patronii de afaceri profită la maxim. Un sfat din partea Andrei este să evităm restaurantele puse lângă obiectivele turistice. Sunt ceea ce se cheamă „tourist trap”. Cea mai la îndemână metodă fiind prețurile mult mai mari pentru servicii care nu justifică banii.

„Pentru Europa, cred că astea sunt capcana numărul unu. Eu am locuit 14 ani în Madrid. Niciun spaniol nu mănâncă în zona zero, poate maxim să bea o bere”.

Soluția propusă de Andra este să căutăm restaurante locale, cât mai departe de zonele turistice. Și aici este foarte important să verificăm ce impresii au lăsat clienții pe Google sau alte platforme.

Capcanelor de turiști li se adaugă metoda brățara cadou, adică o persoană îți pune la mână o brățară, de obicei dintr-un material textil, apoi respectivul se ține după tine până îi dai bani, sau cunoscutul joc alba-neagra. Nu lipsesc și taxiurile false, poziționate de obicei în jurul hotelurilor sau locurilor importante, care practică un preț mult mai mare decât cele înregistrate.

„Alte capcane pot fi excursiile. Nu înseamnă neapărat că este o înșelătorie, dar poate să fie altceva decât te așteptai. În Grecia, poți să iei excursii direct din port. Poate tu crezi că o să fii pe o barcă cu încă zece oameni, dar te trezești că ești cu 250 de oameni și nu apuci să vezi nimic”.

Câteva ponturi din România

Pentru cazul în care optăm pentru o vacanță mai ușor de realizat, unde pregătirile nu necesită atât timp, există întotdeauna variantele din România.

„Aici putem face mini city break-uri în mai multe regiuni. Bucovina este o regiune care mie îmi place foarte mult. Delta Dunării la fel. Mi se pare că orice român ar trebui să meargă măcar o dată în Delta Dunării, pentru că avem acolo un paradis, ceva unic în Europa. O variantă este și Colibița, pur și simplu o zonă foarte liniștită”, explică Andra.

Și în cazul vacanțelor din România, recomandarea Andrei este să evităm perioadele aglomerate, care sunt, în general, aceleași.

„Weekendurile din august sunt destul de aglomerate peste tot. Asta poate să ne ia din bucuria locului. Totuși, indiferent cum este, orice călătorie îți deschide mintea și cu siguranță orice vacanță poate să fie una foarte frumoasă”, a încheiat Andra Dodite, co-fondatoare „Aer de Vacanță”.