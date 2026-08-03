Unele mașini Ford produse din 2014 prezintă riscuri nejustificate pentru siguranță, avertizează SUA

Administrația pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) din Statele Unite a declarat luni că unele autoturisme și SUV-uri Ford mai vechi prezintă riscuri de siguranță nejustificate, deoarece cureaua de distribuție se poate defecta, ceea ce poate duce la pierderea puterii de propulsie sau chiar la blocarea motorului, relatează Reuters.

NHTSA a extins nivelul investigației privind un posibil defect care afectează aproximativ 135.000 de vehicule Ford Fiesta, Ford Focus și Ford EcoSport echipate cu motoare de 1,0 litri, fabricate în diferiți ani de model între 2014 și 2021.

Autoritatea de reglementare a precizat că a primit 355 de raportări privind incidente în care indicatorul de avertizare pentru presiune scăzută a uleiului de motor s-a aprins cu puțin timp înainte ca vehiculul să piardă complet sau parțial puterea de propulsie în timpul deplasării.

Ford, care a încetat producția tuturor celor trei modele, nu a oferit un comentariu imediat pentru Reuters.

Problema identificată la autoturismele Ford

NHTSA a afirmat că investigația preliminară a arătat că materialul curelei de distribuție se poate degrada și poate genera reziduuri care înfundă sita de admisie a pompei de ulei, ceea ce duce la scăderea presiunii uleiului din motor.

Potrivit investigației efectuate în SUA, astfel de defecțiuni se pot produce fără avertismente suficiente care să indice că pierderea puterii sau blocarea motorului este iminentă. De asemenea, NHTSA a subliniat că aceste probleme au apărut chiar și în cazul vehiculelor întreținute corespunzător, cu schimburi regulate de ulei.

„Pe baza analizei efectuate de NHTSA asupra datelor, a ratelor de defectare, a informațiilor furnizate de Ford, a analizelor preliminare ale motoarelor demontate și a precedentelor privind rechemările în service pentru pierderea presiunii uleiului de motor în prezența avertismentelor afișate șoferului, agenția consideră că există un risc nejustificat pentru siguranța autovehiculelor”, a declarat NHTSA.

Decizia NHTSA de a ridica investigația la nivelul unei analize inginerești reprezintă o etapă obligatorie înainte ca autoritatea să poată solicita oficial rechemarea în service a vehiculelor de către Ford.

Datele analizate au arătat că kilometrajul mediu la care apar defecțiunile este de aproximativ 113.000 km și că 98% dintre acestea s-au produs înainte de pragul de 241.000 km – intervalul recomandat pentru înlocuirea curelei de distribuție, a precizat NHTSA.