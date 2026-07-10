Ungaria aderă la Parchetul European. Mesajul Comisiei Europene

Ungaria, care este pe cale să obțină fonduri vitale din partea UE demonstrând că luptă împotriva corupției, se va alătura Parchetului European (EPPO), a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Reuters și MTI, conform Agerpres.

„Acesta este un pas binevenit în lupta împotriva fraudei și corupției. Poporul Ungariei va avea acum o garanție pentru a se asigura că fondurile UE funcționează în interesul său”, a apreciat Ursula von der Leyen într-un comunicat.

Șefa executivului european a declarat în luna mai că, în urma unei întâlniri cu noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, Uniunea Europeană va debloca 16,4 miliarde de euro pentru Budapesta, bani care fuseseră reținuți anterior din cauza preocupărilor legate de corupție.

Aderarea Ungariei reflectă noul său angajament de a restabili statul de drept, se arată în comunicatul de vineri al Comisiei Europene.

Până acum, 24 dintre cele 27 de țări membre ale UE participau la EPPO, excepțiile fiind, pe lângă Ungaria, Irlanda și Danemarca. Ungaria va deveni cel de-al 25-lea stat membru al instituției, iar EPPO își va stabili o reprezentanță permanentă în țară.

Decizia va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în jurnalul oficial al UE. Autoritățile ungare trebuie apoi să propună trei candidați pentru funcția de procuror european din partea Ungariei. Consiliul European va numi ulterior unul dintre acești candidați, după consultarea unui grup independent de experți.

Parchetul European (EPPO) are misiunea de a investiga și de a urmări fraudele, actele de corupție și alte infracțiuni financiare care afectează bugetul UE, consolidând astfel protecția fondurilor Uniunii.

Autoritățile ungare trebuie să asigure personalul și condițiile materiale necesare pentru funcționarea EPPO în Ungaria.

Competența acestuia va viza de asemenea, în mod retroactiv, infracțiunile implicând fonduri UE și care au fost comise în Ungaria după 1 iunie 2021, data la care EPPO și-a început activitatea.