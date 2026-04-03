Ungaria cere UE să dea undă verde petrolului rusesc, ironizându-l pe comisarul european pentru energie: „Este cu siguranță bun la ceva”

Ministrul ungar al afacerilor externe a declarat vineri că Dan Jorgensen „este cu siguranță bun la ceva, dar nu este vorba despre energie”, în ciuda portofoliului pe care îl deține. Peter Szijjarto a îndemnat Comisia Europeană să permită revenirea petrolului și gazelor rusești ieftine pe piața europeană, a transmis MTI, potrivit Agerpres.

Szijjarto a spus despre comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, că „le cere europenilor să lucreze de acasă, să conducă mai puțin, să folosească carpooling-ul și să reducă viteza maximă pe autostrăzi, totul pentru că și-au dat seama că războiul din Iran are efecte dramatice asupra pieței energetice mondiale”, chiar dacă, în opinia oficialului ungar, singurul pas acceptabil pentru Comisia Europeană ar fi să permită petrolului și gazelor rusești ieftine să revină pe piața europeană.

„Dan Jorgensen – care este danez, apropo – este cu siguranță bun la ceva, dar nu este vorba despre energie”, a adăugat șeful diplomației ungare.

El susține că Europa riscă să se confrunte cu cea mai mare penurie de energie și cu cea mai mare creștere a prețurilor în sector, în condițiile în care războiul din Iran blochează circa 20% din livrările mondiale de petrol, iar Comisia Europeană a interzis țițeiul rusesc ieftin de pe piața europeană, împreună cu gazele naturale rusești ieftine.

Ce a spus comisarul european pentru energie

Politico a scris marți că Dan Jorgensen i-a îndemnat pe europeni să lucreze de acasă și să conducă mai puțin.

Într-un interviu pentru Financial Times, comisarul european a declarat că UE analizează „toate posibilitățile”, inclusiv raționalizarea combustibilului și eliberarea unei cantități mai mari de petrol din rezervele de urgență, în timp ce se pregătește pentru o criză energetică „de lungă durată” provocată de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat comisarul european pentru energie.

„Aceasta va fi o criză de lungă durată, prețurile la energie vor fi mai mari pentru o perioadă foarte lungă de timp”, a spus el, avertizând că, pentru unele produse mai „critice”, „ne așteptăm ca situația să fie și mai gravă în săptămânile următoare”.