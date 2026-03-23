Ungaria e lăsată pe dinafară în discuții sensibile ale UE, de teamă că oamenii lui Orban informează Rusia

Uniunea Europeană limitează fluxul de informaţii confidenţiale către Ungaria, iar liderii se reunesc în grupuri mai restrânse, în timp ce premierul polonez Donald Tusk a avertizat cu privire la suspiciunile mai vechi conform cărora guvernul lui Viktor Orbán împărtăşește informaţii cu Rusia, relatează Politico, citată de News.ro.

„Vestea că oamenii lui Orbán informează Moscova despre şedinţele Consiliului UE în cele mai mici detalii nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, a scris duminică pe X prim-ministrul polonez Donald Tusk, care l-a susţinut pe liderul opoziţiei maghiare Péter Magyar în alegeri.

„Avem suspiciuni în acest sens de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar şi spun doar cât este necesar”, a adăugat premierul polonez.

Totuşi, nu va exista nicio reacţie oficială a UE la această nouă serie de acuzaţii, din cauza impactului pe care l-ar putea avea asupra alegerilor din Ungaria din 12 aprilie, au declarat cinci diplomaţi şi oficiali europeni pentru Politico, care au vorbit despre faptul că sunt îngrijoraţi de riscul ca Budapesta să divulge informaţii sensibile Kremlinului.

Ministrul ungar de externe, acuzat că sună la Moscova direct de la întâlnirile UE

Sâmbătă, Washington Post a relatat că guvernul lui Orbán a menţinut contacte strânse cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina, iar ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a folosit pauzele din timpul reuniunilor cu alte ţări membre pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov.

Îngrijorările legate de faptul că Ungaria ar transmite informaţii direct către Moscova au stat la baza apariţiei unor formate restrânse cu lideri care împărtăşesc aceeaşi viziune, în locul organizării de reuniuni cu toţi cei 27 de membri ai UE, a declarat unul dintre oficialii guvernamentali europeni pentru Politico.

„În ansamblu, statele membre mai puţin loiale reprezintă principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomaţiei europene relevante se desfăşoară acum în diverse formate mai restrânse — E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a declarat oficialul.

Cifrele se referă la numărul de lideri europeni din grup. Alianţa Weimar cuprinde Franţa, Germania şi Polonia. NB8 reprezintă cele opt ţări din zona nordică şi baltică. JEF este Forţa Expediţionară Comună a 10 naţiuni din Europa de Nord.

Fostul ministru de externe lituanian Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniunile Consiliului la care era prezent Szijjártó, a declarat pentru Politico că a fost avertizat încă din 2024 că partea maghiară ar putea informa Rusia şi că el şi omologii săi au limitat informaţiile pe care le împărtăşeau atunci când acesta era prezent.

Chiar înaintea unui summit crucial al NATO la Vilnius în 2023, reprezentanţii au decis să excludă delegaţia de la Budapesta din discuţiile sensibile, a spus Landsbergis.

„Discutam doar în termeni formali, iar ulterior ne retrăgeam pentru a discuta fără Ungaria despre obiectivele realizabile ale summitului”, a spus el.

Reacție dinspre Budapesta

Ministrul ungar pentru Europa, János Bóka, a declarat pentru Politico că ştirile din weekend erau „fake news” concepute ca „o reacţie disperată la faptul că (partidul lui Orbán) Fidesz câştigă teren în campania electorală. Dar poporul maghiar nu se va lăsa înşelat.”

La rândul său, Szijjártó a respins informațiile din Washington Post şi a acuzat presa că promovează „teorii ale conspiraţiei mai absurde decât orice s-a văzut până acum”.

Fără surprize

Cei cinci diplomaţi citați de Politico au declarat că nu au fost surprinşi de informațiile apărute în presă, dar că orice răspuns oficial va depinde de realegerea lui Orbán în aprilie. În ciuda faptului că se află în urma Tisza în sondaje, premierul maghiar a declarat vineri că ar putea „cu siguranţă” să-şi asigure un nou mandat.

„Subminează încrederea, cooperarea şi integritatea Uniunii Europene”, a spus un al doilea diplomat referitor la acuzaţii. „Este o situaţie deplorabilă. Dacă rămâne după alegeri, cred că UE trebuie să găsească modalităţi de a aborda această problemă într-un alt mod”, a adăugat acesta.

Un altul a avertizat că, indiferent ce vor face UE şi liderii săi, Orbán va folosi acest lucru în favoarea sa în campanie. „Nu cred că cineva este dornic să facă ceva care ar turna gaz pe foc înainte de 12 aprilie”, au spus ei.

În ciuda consensului general privind ameninţarea reprezentată de Rusia, unul dintre diplomații citați de Politico a subliniat că informaţiile privind discuţiile dintre lideri şi miniştrii de externe sunt publicate în mod obişnuit în presă şi că acestea se desfăşoară adesea într-un format fără restricţii, ceea ce înseamnă că liderii nu îşi lasă telefoanele în afara sălii pentru a reduce la minimum riscul de supraveghere.

Totuşi, imaginea unui guvern al UE care colaborează atât de strâns cu un stat ostil rămâne extrem de delicată din punct de vedere politic.