Ungaria reintră complet în programul Visa Waiver, anunță administrația Trump

Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver, după ce guvernul de la Budapesta a luat măsurile solicitate de guvernul SUA pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți administrația Trump, potrivit Reuters.

Programul Visa Waiver permite cetățenilor din aproximativ 40 de țări să călătorească în Statele Unite pentru șederi de până la 90 de zile fără viză.

În 2021, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a revocat aprobările electronice deja emise pentru toți deținătorii de pașapoarte ungare născuți în afara Ungariei și a continuat să respingă noile cereri depuse de astfel de solicitanți.

În august 2023, administrația Biden a redus perioada de valabilitate a aprobărilor pentru călătorii ungari de la doi ani la un an și a limitat utilizarea acestora la o singură intrare.

„Acum, după ce guvernul Ungariei a luat măsurile solicitate de guvernul SUA pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, restricțiile impuse de administrația anterioară au fost ridicate”, a transmis marți Departamentul pentru Securitate Internă.

Deși Viktor Orban și Donald Trump au dezvoltat o relație personală apropiată, legăturile dintre cele două țări nu sunt lipsite de tensiuni.

Orban, al cărui stat este membru al Uniunii Europene, sperase la semnarea unui acord economic amplu cu administrația Trump, însă acesta nu s-a materializat până acum.

Pe 27 iulie, SUA și UE au încheiat un acord-cadru comercial care a impus un tarif de 15% la majoritatea bunurilor europene, evitând un război comercial de proporții. Totuși, înțelegerea dezavantajează Ungaria, ale cărei exporturi auto erau anterior taxate cu doar 2,5%.

Ungaria rămâne, de asemenea, puternic dependentă de gazul și țițeiul rusesc, în timp ce Trump exercită presiuni asupra UE pentru a accelera eforturile de eliminare a importurilor de energie din Rusia.

În același timp, politicile anti-imigrație ale guvernului Orban sunt apreciate în cercurile MAGA din Statele Unite. Orban a salutat și decizia lui Trump, luată la începutul acestui an, de a închide USAID, principala agenție americană de asistență externă.

România, exclusă din program în mai

Statele Unite au anunțat, pe 2 mai, excluderea României din programul Visa Waiver. Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și a fost urmat imediat de reacții de la București. MAE a anunțat într-un comunicat că regretă decizia, subliniind că România a îndeplinit toate cerințele pentru a fi inclusă în acest program.