Ungaria renunță la veto, iar UE face un pas major spre aprobarea mega-împrumutului pentru Ucraina și a noilor sancțiuni împotriva Rusiei

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, vorbește cu presa la sosirea sa la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern ai UE, la Palatul Christiansborg din Copenhaga, Danemarca, pe 1 octombrie 2025. FOTO: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia

Ungaria nu mai blochează deciziile privind Ucraina, în condițiile în care tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba va fi reluat, o condiție a premierului Viktor Orban, scrie Reuters.

Ambasadorii UE au aprobat miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro promis Ucrainei, precum și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria și-a ridicat dreptul de veto, a declarat președinția cipriotă a blocului.

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene mai trebuie însă să aprobe formal acordul până joi după-amiază, a adăugat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

Plata împrumutului de 90 de miliarde de euro promis de UE Ucrainei poate avea loc în termen de 24 de ore dacă Ungaria nu își exprimă în scris obiecțiile, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului german.

Obstacol înlăturat

UE a ajuns la un acord pentru acest împrumut anul trecut. Însă Ungaria a refuzat ulterior să aprobe acordul, premierul Viktor Orban acuzând Ucraina că sabotează tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, despre care Kievul a spus că a fost avariată de atacurile rusești.

Disputa a întârziat, de asemenea, noile sancțiuni împotriva Rusiei, pe care UE intenționa inițial să le adopte pentru a marca a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Rusiei, din 24 februarie 2022.

Obstacolul a fost în cele din urmă înlăturat, grupul petrolier maghiar MOL anunțând miercuri că a fost informat că operatorul ucrainean al conductei Drujba era gata să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia.

MOL a declarat că se așteaptă ca primele transporturi prin conductă să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu joi. Ambele țări rămân dependente de Rusia pentru o mare parte din energia lor.

Perspectivele Ucrainei de a primi împrumutul se îmbunătățiseră deja atunci când Orban a pierdut alegerile parlamentare din Ungaria, pe 12 aprilie. Liderul partidului câștigător, Peter Magyar, a declarat că nu va mai bloca fondurile UE destinate Kievului.

Ce presupune împrumutul

UE va acorda împrumuturi fără dobândă Ucrainei pentru perioada 2026-2027, pe baza banilor împrumutați de UE de pe piețele de capital.

Ungaria, Slovacia și Republica Cehă, ale căror guverne sunt considerate mai apropiate de Moscova, au obținut derogări, ceea ce înseamnă că nu vor participa la împrumutul comun.

Nu se preconizează ca Ucraina să ramburseze banii din fonduri proprii, capitalul urmând a fi rambursat abia după ce Rusia va plăti despăgubirile de război, odată ce conflictul se va încheia.

Rusia are active ale băncii centrale înghețate în UE, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, care ar putea fi utilizate pentru rambursare.

Suma de 90 de miliarde de euro va acoperi două treimi din nevoile Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135 de miliarde de euro în total.

Din această sumă, Ucraina va primi 45 de miliarde de euro în 2026 și alte 45 de miliarde în 2027.

În fiecare an, 28 de miliarde de euro vor fi destinate cheltuielilor militare, iar 17 miliarde de euro vor fi destinate nevoilor bugetare generale.

Oficialii de la Bruxelles se așteaptă ca alți aliați să furnizeze restul finanțării, care a fost deja promisă pentru 2026.

Noi sancțiuni

Noul pachet de sancțiuni consolidează eforturile Europei de a bloca veniturile Rusiei din energie și aprovizionarea cu echipament militar.

În ceea ce privește sectorul energetic, UE introduce o interdicție totală asupra serviciilor maritime pentru țițeiul rusesc.

Asta, a precizat Comisia Europeană, va reduce și mai mult veniturile energetice ale Rusiei și va îngreuna găsirea de cumpărători pentru petrolul său.

Având în vedere că transportul maritim este o activitate globală, UE propune ca această interdicție totală să fie pusă în aplicare în coordonare cu partenerii care împărtășesc aceeași viziune, în urma unei decizii a G7.

Noile măsuri ale UE pun de asemenea sub sancțiuni alte 43 de petroliere din flota fantomă a Rusiei.

Pentru prima dată, UE ar urma să utilizeze instrumentul anti-eludare împotriva unei țări terțe – Kârgâzstanul, să interzică tranzacțiile cu un port petrolier dintr-o țară terță (Karimun, Indonezia) și să introducă clauze care să protejeze proprietatea intelectuală și companiile din UE împotriva acțiunilor în justiție intentate de Rusia în țări terțe.

Cel de-al 20-lea pachet vizează, de asemenea, complexul industrial militar al Rusiei, în special capacitățile sale de producție de drone.

În plus, sunt extinse sancțiunile asupra instituțiilor bancare din Rusia, iar 120 de persoane și entități au fost adăugate pe lista sancțiunilor, care include interdicția de a călători, interdicția totală de a efectua tranzacții și înghețarea activelor.