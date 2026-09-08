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Actualitate

Ungaria tocmai a luat o decizie fără precedent împotriva Rusiei. „Protejăm securitatea și suveranitatea țării”

Adrian Cochino
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Guvernul premierului Péter Magyar a decis să expulzeze mai mulți diplomați ruși, o măsură care contrastează cu relația prietenoasă întreținută cu Kremlinul de fostul premier Viktor Orbán.

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