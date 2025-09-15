UniCredit ar putea vinde participaţia la Commerzbank unei bănci din afara UE, spune CEO-ul Andrea Orcel

Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, a declarat pentru publicaţia germană Frankfurter Allgemeine Zeitung că banca italiană ar putea lua în considerare vânzarea participaţiei sale de 26% la Commerzbank către un cumpărător din afara Uniunii Europene, dacă ar primi o ofertă avantajoasă şi dorită de acţionari, transmite Reuters.

În ultimul an, UniCredit şi-a consolidat pachetul de acţiuni la Commerzbank şi a făcut presiuni pentru o fuziune, însă conducerea băncii germane s-a opus. Statul german deţine 12% din Commerzbank şi guvernul de la Berlin a transmis clar că nu sprijină o preluare.

”Ce s-ar întâmpla dacă o bancă din afara UE ar oferi cel mai mult pentru acţiunile noastre? Atunci ar trebui să accept acea ofertă, din obligaţie faţă de acţionari”, a spus Orcel.

Şeful UniCredit a subliniat însă că obiectivul său a fost să construiască ”o bancă mai puternică în Europa”, deşi, în cele din urmă, ”regulile pieţei vor prevala”.

Declaraţiile vin pe fondul tensiunilor dintre UniCredit şi autorităţile germane, care privesc cu reticenţă o eventuală schimbare de control la una dintre cele mai mari bănci din Germania.(news.ro)