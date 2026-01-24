Universitatea Cluj câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă provizoriu pe loc de play-off

Universitatea Cluj s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 23-a din SuperLiga.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrei Gheorghiță, în minutul 5, după o pasă primită de la Macalou.

În urma acestui succes, echipa antrenată de Cristiano Bergodi a acumulat 36 de puncte și a urcat pentru moment pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. A trecut peste UTA Arad (34p, meci cu Rapid) și Oțelul Galați (33p, duel cu Csikszereda).

De cealaltă parte, formația pregătită de Andrei Prepeliță rămâne cu 21 de puncte și ocupă locul 12.

