Un suspect în cazul furtului Coifului de la Coțofenești refuză o înțelegere cu procurorii. Diferența față de ceilalți doi reținuți

Coiftul de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate de autoritățile olandeze Foto: Profimedia

Unul dintre suspecţii în cazul furtului coifului de la Coţofeneşti şi a trei brăţări dacice din Muzeul Drents nu a încheiat nicio înţelegere cu Parchetul. Avocații suspectului Bernhard Z. (35 de an) susţin că acesta nu a fost prezent la spargerea de la Muzeului Drents, conform televiziunii RTV Drenthe, preluată de News.ro.

Informația a fost confirmată de avocaţii săi pentru RTL Nieuws, care amintește că Bernhard Z. a fost arestat la doar patru zile după jaful de artă.

Poliţia i-a găsit ADN-ul pe haine care păreau să fi fost folosite în timpul jafului şi care fuseseră aruncate într-un container de gunoi din Assen. Pe haine au fost găsite cioburi de sticlă din muzeu. Conform dosarului, a mai ieşit la iveală că bărbatul a cumpărat haine şi o geantă de sport care ulterior par să fi fost folosite în jaful de artă.

O posibilă apărare pentru el ar putea fi aceea că a fost implicat doar în pregătiri, nu şi în jaful de artă în sine, notează televiziunea olandeză.

Doi suspecți au semnat o înțelegere cu procurorii

Ceilalţi doi suspecţi au încheiat însă o înţelegere cu Parchetul. Detaliile acordului lui Jan B. (21) şi Douglas W. (37) nu au fost făcute publice.

Se presupune că aceştia îşi recunosc vina în schimbul unei pedepse mai reduse din partea judecătorului.

O parte a acestor acorduri este returnarea obiectelor de artă furate. Parchetul a anunţat la începutul acestei că coiful de aur de la Cotofeneşti şi două brăţări de aur au fost găsite pe baza indicaţiilor suspecţilor.

Procesul va începe zilele următoare

Marţea viitoare începe procesul penal împotriva celor trei suspecţi la tribunalul din Assen. Se pune întrebarea cât va dura procesul, dacă Parchetul şi suspecţii au ajuns deja la înţelegeri. În orice caz, judecătorul trebuie să se pronunţe asupra acestor acorduri, care pot fi şi respinse.

Însă faptul că al treilea suspect neagă implicarea în faptă ar putea însemna că procesul va trebui analizat integral. Pentru săptămâna viitoare au fost alocate trei zile de audieri la tribunalul din Assen.

Parchetul nu doreşte deocamdată să ofere detalii despre acordurile încheiate cu suspecţii.

Coiful de aur de la Coţofeneşti a fost furat pe 25 ianuarie anul trecut din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea expoziţiei despre Imperiul Dacic. Cu ajutorul unor explozibili, autorii au reuşit să forţeze o intrare, după care au spart vitrinele şi au luat coiful şi trei brăţări. Coiful ăi două brăţări au fost găsite şi prezentate public în 2 aprilie, fiind predate României.

Cazul a devenit unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda din ultimii ani.

Suspecţii Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) şi Bernhard Z. (35) vor apărea în faţa instanţei din Assen pe 14, 16 şi 17 aprilie.