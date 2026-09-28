Unul dintre cei mai apreciați scriitori ai lumii vine să joace la București pe scena Teatrului Grivița 53

Scriitorul și dramaturgul franco-belgian Éric-Emmanuel Schmitt va juca pe scena Teatrului Grivița 53 din București în spectacolul „Doamna Pylinska și secretul lui Chopin”, un spectacol inspirat de romanul său cu același nume, anunță teatrul.

Spectacolul regizat de Pascal Faber va avea două reprezentații, pe 21 și 22 octombrie, iar alături de Éric-Emmanuel Schmitt pe scenă se va mai afla și pianistul Nicolas Stavy.

„Doamna Pylinska și secretul lui Chopin” are la bază una dintre cele mai personale povești ale autorului. Nu este doar povestea lui Chopin. Nu este doar povestea unei profesoare excentrice și a unui elev care vrea să cânte la pian. Este povestea unei întâlniri care schimbă un om. Este o poveste despre lecțiile pe care nu le găsești în cărți și despre felul în care muzica poate deveni o formă de cunoaștere de sine, se arată în comunicat.

Cu o zi înainte de cele două reprezentații, Schmitt va fi în public și va vedea povestea regizată de Chris Simion – Mercurian cu Emilia Popescu și Luca Rusu, spectacol care a avut premiera în luna iunie și care face parte din repertoriul Teatrului Grivița 53, precizează instituția culturală.

A susținut construcția Teatrului Grivița 53

În urmă cu trei ani, autorul franco-belgian a participat la Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD cu spectacolul “Domnul Ibrahim și florile din Coran”, după care și-a donat onorariul pentru realizarea demersului Grivița 53.

Cine este Éric-Emmanuel Schmitt

În vârstă de 66 de ani, Éric-Emmanuel Schmitt este autorul mai multor cărți de succes traduse și în limba română la Editura Humanitas, printre care „Oscar și Tanti Roz”, „Domnul Ibrahim și florile Coranului” sau “Copilul lui Noe”.

Cartea „Oscar și Tanti Roz” a fost transpusă și sub formă de audiobook de-a lungul timpului la Humanitas în două versiuni: una în lectura lui Florian Pittiș și alta în lectura lui Marius Manole. În plus, ea a fost pusă și în scenă în regia lui Chris Simion Mercurian, avându-i ca actori principali pe Marius Manole și pe Oana Pellea.