Unul dintre cele mai apreciate seriale de comedie a convins încă o actriță premiată cu Oscar să joace în el

Actrița britanică Olivia Colman va juca în următorul sezon al serialului de comedie „Only Murders in the Building”. Acțiunea celui de-al șaselea sezon se va desfășura la Londra, iar producătorii și-au asigurat serviciile unora dintre cei mai buni actori din Marea Britanie, scrie Variety.

Serialul este difuzat în România pe platforma de streaming Disney+, titlul său fiind tradus simplu – „Crime în imobil”.

Colman, premiată cu Oscar în 2019 pentru interpretarea din drama de epocă „The Favourite”, a fost dezvăluită ca vedetă invitată în serialul Hulu, într-un videoclip publicat pe contul de Instagram al producției. În acesta apar, de asemenea, Selena Gomez, Meryl Streep și Martin Short, membrii permanenți ai distribuției.

„Am avut atât de multe vedete extraordinare invitate pentru «Only Murders» la Londra”, spune Gomez. „Da, dar ne lipsește încă una!”, adaugă Streep, înainte ca Olivia Colman să apară în cadru, costumată pentru rol.

Actorii de top care joacă în serialul „Only Murders in the Building”

Serialul de comedie se concentrează pe un trio de necunoscuți (interpretați de Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez) care împărtășesc o pasiune pentru podcasturile despre crime reale. Ei devin prieteni în timp ce investighează o serie de crime suspecte petrecute în „Arconia”, clădirea lor de apartamente de lux din Manhattan, și produc propriul podcast despre aceste cazuri, intitulat „Only Murders in the Building”.

Cele cinci sezoane ale serialului au avut premiera în august 2021, iunie 2022, august 2023, august 2024 și septembrie 2025. Serialul a fost pe larg apreciat de criticii de film, chiar sezonul său de debut având o rată a aprobării din partea acestora de 100% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Scorul următoarelor sezoane a variat între 89 și 98%.

De-a lungul celor cinci sezoane ale sale, „Only Murders in the Building” a primit nu mai puțin de 61 de nominalizări la Premiile Emmy, inclusiv pentru interpretările oferite de Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez și Meryl Streep. Streep, o triplă laureată a Premiului Oscar, s-a alăturat distribuției ca actriță invitată odată cu sezonul 3 și a jucat un rol recurent de atunci.

Da’Vine Joy Randolph, câștigătoare a Oscarului în 2024 pentru interpretarea din filmul „The Holdovers (2024)”, o joacă în serial pe detectiva Donna Williams, unul dintre personajele recurente importante. Ea a apărut în serial încă din primul sezon.

Christoph Waltz, dublu câștigător al Premiului Oscar, apare în serialul de pe Disney+ în sezonul 5, în rolul lui Sebastian „Bash” Steed.

Olivia Colman a fost foarte apreciată pentru interpretarea sa dintr-un alt serial, „The Crown” de pe Netflix, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia

Următorul sezon al serialului de comedie va fi primul filmat în afara SUA

Serialul a fost reînnoit pentru un al șaselea sezon în octombrie anul trecut.

Variety notează că sezonul 6 al „Only Murders in the Building” este plin de cei mai buni și mai străluciți actori britanici. Pe lângă Colman, pentru filmările de la Londra au fost cooptați la bord David Tennant, Sharon Horgan, Martin Freeman, Jim Broadbent, Jennifer Saunders, Geri Halliwell, Nicola Coughlan, Sean Teale, Simone Ashley, Jodie Whittaker, Peter Capaldi și mulți alții.

Alături de Gomez, Short și Streep, Steve Martin revine și el, la fel ca Michael Cyril Creighton. Sezonul 6 se află în prezent în producție în Marea Britanie și îi va vedea pe membrii echipei de detectivi amatori traversând Atlanticul pentru a-și continua cea mai recentă investigație, așa cum s-a văzut în finalul sezonului 5. Va fi primul sezon al serialului filmat în afara Statelor Unite.

Hulu și Disney+ nu au anunțat încă data oficială a lansării următorului sezon, însă, având în vedere cadența cu care au fost lansate cele precedente, el va avea premiera foarte probabil cândva în vara anului viitor.