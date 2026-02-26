Unul dintre cele mai apreciate seriale polițiste din toate timpurile intră pe Netflix de la 1 martie

„The Mentalist” („În mintea criminalului”), unul dintre cele mai apreciate seriale polițiste din toate timpurile, va intra în catalogul Netflix odată cu începutul lunii martie, potrivit Screen Rant. Platforma de streaming va include toate cele șapte sezoane ale producției.

Netflix este deja o destinație importantă pentru fanii thrillerelor, în condițiile în care seriale precum „The Night Agent”, „The Recruit”, „Run Away” și altele au devenit extrem de populare pe platformă.

Deși, de obicei, serialele originale Netflix dau tonul pe platformă în materie de thrillere polițiste, multe dintre adaptările după romanele lui Harlan Coben bucurându-se de succes, și producțiile licențiate ajung adesea să fie urmărite masiv la lansare.

Recent, „The Hunting Party” și-a demonstrat forța pe Netflix în Statele Unite, iar un alt serial procedural polițist ar urma să îi calce pe urme la nivel global, în curând.

Lansarea „The Mentalist” de la 1 martie este confirmată pentru mai multe regiuni, inclusiv Regatul Unit, Canada, Australia și America Latină. Situația rămâne neclară în Statele Unite, unde serialul este difuzat în prezent pe HBO Max și Hulu.

Majoritatea regiunilor europene primesc, de regulă, titluri produse de Warner Bros. Television odată cu celelalte piețe menționate anterior, dar nu sunt incluse în prezent în analiza disponibilității. Un anunț poate însă urma, potrivit What’s on Netflix.

În România, „The Mentalist” este disponibil în prezent pe HBO Max și Prime Video.

Serialul care l-a consacrat pe Simon Baker

Difuzat între 2008 și 2015 de CBS, „The Mentalist” a devenit rapid un succes internațional, mizând pe un mister care traversează întreaga serie și pe interpretarea lui Simon Baker. Actorul îl joacă pe Patrick Jane, un fost „medium” devenit celebru la televizor, care recunoaște public era un impostor, după ce soția și fiica sa au fost ucise de un criminal în serie cunoscut sub numele de „Red John”.

Marcat de tragedie și hotărât să se răzbune, Jane ajunge consultant al Biroului de Investigații din California (CBI). Nu are pregătire de polițist, dar compensează printr-o capacitate ieșită din comun de a observa detalii, de a interpreta limbajul nonverbal și de a manipula interlocutorii. Rezolvă cazuri pentru echipă, în timp ce, în paralel, își urmărește propria misiune, să îl găsească pe „Red John”.

Pe Rotten Tomatoes, producția are un scor de 90% din partea publicului.

