Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de bricolaj din România își schimbă numele. „Un nou capitol al unei povești”

Altex, proprietarul lanțului de magazine de bricolaj, a decis schimbarea denumirii acestuia, scrie site-ul Economica.net.

Potrivit publicației, Brico Depot România devine Brico, schimbarea de nume și identitate vizuală fiind parte dintr-un proces amplu de transformare, potrivit unui anunț al companiei. Procesul va deveniti tot mai vizibil în următoarele șase luni, în paralel cu programul de modernizare și dezvoltare.

În următorii trei ani, compania va investi 50 de milioane de euro în programul de modernizare și dezvoltare.

„Brico este un nou capitol al unei povești care a început în România în 2002, odată cu Bricostore, și a continuat prin Brico Depot. Păstrăm experiența construită în peste două decenii, dar schimbăm modul în care ne raportăm la client și la proiectele lui”, a declarat patronul Altex, Dan Ostahie.

Brico are în România 28 de magazine. Un altul urmează să fie deschis în acest an la Vaslui.