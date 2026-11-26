Lanțul de restaurante Popeyes va deschide în decembrie trei noi restaurante în București.

Potrivit companiei, odată cu acestei trei noi restaurante, Popeyes va ajunge la 11 restaurante în București, acestea fiind găzduite în incinta centrelor comerciale Promenada Mall, Sun Plaza și Militari Fashion House.

Popeyes are 26 restaurante în România

Lansat în urmă cu patru ani în România, Popeyes are în total 26 restaurante în orașe precum Cluj, Iași, Constanța, Pitești, Craiova, Buzău, Ploiești, Brașov, Sibiu, Oradea, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și Galați. Marca deține 5,400 de restaurante în lumea întreagă.