Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri din Vest își deschide primele magazine din România: „Sperăm că publicul va aprecia conceptul nostru unic”

Lanțul de retail danez NORMAL intră în această toamnă pe piața românească, deschizând primele două magazine în București și Timișoara.

Primul magazin se va deschide miercuri, 30 septembrie, la Mega Mall din București, urmat de al doilea magazin la Shopping City Timișoara vineri, 2 octombrie, marcând începutul prezenței NORMAL în România, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Lansat în Danemarca în 2013, NORMAL s-a extins la peste 1.000 de magazine în 14 țări europene.

Două magazine în România

Magazinul din cadrul Mega Mall din București, aflat în cartierul bucureștean Pantelimon, va avea o suprafață comercială de 275 mp, în timp ce magazinul din cadrul Shopping City Timișoara va avea o suprafață de 380 mp.

Ambele magazine din România vor introduce conceptul unic de retail al NORMAL, care combină branduri cunoscute, prețuri constant mici și un sortiment de bază stabil, completat de peste 100 de produse noi în fiecare săptămână, oferind clienților câte ceva nou de descoperit la fiecare vizită.

„Suntem încântați să începem în această toamnă călătoria noastră pe piața românească prin deschiderea nu doar a unuia, ci a două magazine, în două orașe mari: primul în capitala București și al doilea în Timișoara. România este o piață atractivă și în creștere, cu consumatori din ce în ce mai deschiși la formate de cumpărături distinctive. Această dinamică se aliniază perfect cu abordarea noastră și sperăm că publicul va aprecia conceptul nostru unic, care combină mărci cunoscute, prețuri mici fixe și 100 de produse noi în fiecare săptămână, transformând cumpărăturile de zi cu zi într-o experiență bazată pe descoperiri”, spune CEO-ul Jakob Frølich Maarbjerg.

Mărci cunoscute

NORMAL oferă o gamă largă de produse, de la mărci recunoscute la nivel internațional până la articole esențiale de zi cu zi. Sortimentul include peste 3.500 de produse din categorii precum îngrijire personală, frumusețe, îngrijirea părului, igienă orală, articole esențiale pentru uz casnic, produse de curățenie, gustări, băuturi și alte produse de necesitate de zi cu zi. Gama este reîmprospătată continuu, cu cel puțin 100 de produse noi introduse în fiecare săptămână, se arată în comunicat.

Pe lângă mărci de renume internațional, precum L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish și Finish, clienții vor descoperi, de asemenea, mărci și linii de produse vândute exclusiv la NORMAL, care nu sunt disponibile prin intermediul altor retaileri din România.

De asemenea, selecția cuprinde și cele mai recente tendințe globale de consum, inclusiv popularitatea tot mai mare a K-Beauty din Coreea de Sud și J-Beauty din Japonia. Gama este completată de o selecție atent curatoriată de snacksuri și băuturi internaționale, oferind clienților oportunitatea de a descoperi arome și produse unice din întreaga lume, mai transmite compania.