Unul dintre faimoasele „lacuri roz” ale Africii și-a recăpătat culoarea după dezastrul care a distrus turismul

Stând cu apa până la brâu în apele faimosului Lac Roz din Senegal, Seydou Toure folosește o lopată pentru a răzui sarea de pe fundul lacului, pe care ulterior o va vinde turiștilor și comercianților, relatează Reuters.

Acesta este un mod de viață care l-a întreținut timp de peste cincisprezece ani, până când inundațiile din 2022 au modificat ecosistemul, lipsind lacul de salinitatea care îi asigura lui Toure veniturile și care dădea apei nuanța sa roz caracteristică.

Peste noapte, culegătorii de sare precum Toure și-au pierdut locurile de muncă, iar turismul s-a redus la un nivel aproape inexistent, afectând grav economia locală.

Acum însă, acel capitol dureros pare să se încheie. După un efort desfășurat pe parcursul mai multor ani pentru evacuarea excesului de apă din lac, vechea sa culoare a revenit, iar liderii comunității au organizat la începutul acestei luni o ceremonie tradițională care a marcat redeschiderea oficială a lacului pentru exploatarea sării.

De ce apare Lacul Retba ca fiind roz

Geologul Cheikh Ibrahima Youm de la Universitatea Cheikh Anta Diop din Dakar a explicat pentru Reuters că Lacul Roz, denumit oficial sub numele de Lacul Retba, își datorează culoarea microorganismelor precum alga „Dunaliella salina”, care prosperă în condiții de salinitate foarte ridicată.

Ibrahima Mbaye, președintele unei organizații neguvernamentale dedicate protejării lacului, aproximativ 3.000 de culegători de sare lucrează în mod obișnuit la acest lac situat la 30 de kilometri nord-est de Dakar. Alte aproape 2.000 de persoane depind indirect de această industrie, prin activități precum transportul și comerțul.

Mbaye a precizat că lacul atrage în mod normal între 7.000 și 8.000 de vizitatori în timpul sezonului turistic, care se desfășoară din octombrie până în mai.

Însă, în timpul unei perioade de inundații severe în Dakar, autoritățile au deviat în august 2022 apele revărsate către Lacul Roz, folosindu-l ca bazin de drenaj de urgență deoarece se află într-o zonă joasă.

Aportul de apă dulce a diluat apa extrem de sărată a lacului, perturbând atât procesul de formare a sării, cât și condițiile necesare apariției celebrei sale culori roz.

„Ne-am trezit într-o dimineață și pierdusem totul”, afirmă Toure.

Lacul Retba din Senegal, FOTO: Nicolas Remene, Le Pictorium / Imago Stock and People / Profimedia

Revitalizarea lacului din Africa

Asociațiile care reprezintă producătorii de sare, operatorii din turism, artizanii și întreprinderile locale au început imediat să strângă fonduri pentru a finanța operațiunile de pompare menite să elimine excesul de apă din lac. Banii au fost folosiți pentru închirierea pompelor, achiziționarea combustibilului și instalarea a aproximativ 600 de metri de conducte pentru evacuarea apei către mare.

Aproximativ 100 de voluntari au participat la instalarea, operarea și monitorizarea sistemului de pompare, autoritățile locale sprijinind proiectul prin furnizarea unei pompe de capacitate mai mare și a energiei electrice necesare.

Pe măsură ce salinitatea a crescut treptat, lacul și-a recăpătat și culoarea.

Hotelurile din zonă se pregătesc acum pentru revenirea turiștilor, iar Toure petrece din nou ore întregi în apă, extrăgând sare.

„Munca este foarte solicitantă din punct de vedere fizic”, spune el, adăugând însă că nu are niciun regret în privința meseriei pe care și-a ales-o.

„Banii pe care i-am câștigat din această sare mi-au permis să cumpăr terenuri, cai și vite. Tot ceea ce am provine de la lac”, subliniază bărbatul.

Deși sunt extrem de rare, lacuri roz există pe aproape toate continentele, de la Asia, la Europa, la Americi și Australia. Africa se mai laudă cu Lacul Natron din Tanzania și Lacul Magadi din Kenya.