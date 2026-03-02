Unul dintre giganții tech anunță investiții suplimentare de 18 miliarde euro în Spania, pentru centre de date și tehnologii pentru inteligență artificială

Amazon a anunțat la Barcelona că va investi în anii următori în Spania încă 18 miliarde euro în centre de date și infrastructură AI, scrie Reuters. Compania anunțase în ianuarie că-și va reduce cu 16.000 de oameni efectivele pe plan mondial, iar toamna trecută anunțase alte 14.000 de concedieri.

Anul trecut, Amazon spunea că divizia de cloud computing, AWS, va investi 15,7 miliarde de euro în centre de date în regiunea Aragon din nord-estul Spaniei, investiție care ar urma să susțină crearea a aproximativ 17.500 de locuri de muncă pe an, în medie, în companiile locale, până în 2033.

Amazon a anunțat luni că va investi încă 18 miliarde de euro în Spania pentru a-și extinde centrele de date, iar investițiile totale se apropie de 34 miliarde euro pentru țara sud-europeană.

Compania a făcut anunțul după o întâlnire dintre premierul spaniol Pedro Sánchez și David Zapolsky, director global pentru afaceri publice și juridice la Amazon. Discuția a avut loc la evenimentul Mobile World Congress Barcelona.

De la intrarea pe piața spaniolă, în 2011, Amazon a investit peste 20 de miliarde de euro în țară, în operațiuni de retail, rețea logistică, dar și în infrastructură de cloud și AI, scrie site-ul AboutAmazon.