Uraganul care se îndreaptă vertiginos spre Hawaii și amenință cu „inundaţii catastrofale”

Statul american Hawaii este vizat de ameninţarea unor inundaţii catastrofale odată cu apropierea unui nou uragan, Nolo, care ar urma să aducă precipitaţii importante în partea estică a arhipelagului până în ziua de sâmbătă, potrivit serviciilor meteorologice din Statele Unite.

Nolo, care a evoluat joi de la stadiul de furtună tropicală până la cel de uragan, continuă să se intensifice pe măsură ce se deplasează pe direcţia nord-vest în Oceanul Pacific, precizează buletinul emis vineri dimineaţă de Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Miami, Florida, potrivit France Presse și Agerpres.

Nolo este susceptibil să cauzeze „rapide inundaţii catastrofale şi potenţial letale pe Big Island din Hawaii în cursul acestui weekend”, a precizat buletinul meteo.

Aceeaşi agenţie meteorologică federală din Statele Unite a evocat totodată un risc de „inundaţii importante” şi de „alunecări de teren”. O alertă de inundaţii a fost emisă până sâmbătă la ora locală 18:00 (duminică, ora 04:00 GMT).

Uraganul Nolo generează vânturi cu viteze de aproape 130 km/h, cu rafale chiar şi mai puternice în anumite zone, potrivit măsurătorilor realizate de un dispozitiv de recunoaştere lansat de Forţele Aeriene Americane.

Nolo ar trebui să se intensifice în continuare şi să devină un uragan major sâmbătă, potrivit NHC.

Hawaii se reface încă după distrugerile cauzate de uraganul Lala, care a atins partea sudică a Big Island în luna august, aducând cu sine vânturi distrugătoare şi inundaţii violente.

La începutul lunii septembrie, insulele din vestul acestui arhipelag au fost afectate de un alt uragan, Lowell.