Întrebați de Statistică ce urmează în următoarele trei luni, managerii români nu văd o creștere a activității, dar văd prețuri mai mari în toate sectoarele.

Datele acestei cercetări

Spre deosebire de majoritatea datelor INS, aici nu e vorba de cifre măsurate, ci de opinii. În fiecare lună, statisticienii întreabă peste 9.600 de firme din industrie, construcții, comerț și servicii același set de întrebări simple: în următoarele trei luni, producția, numărul de angajați și prețurile vor crește, vor rămâne la fel sau vor scădea?

Din răspunsuri se calculează un „sold conjunctural”: procentul celor care spun „va crește” minus procentul celor care spun „va scădea”. Un sold de +40% nu înseamnă că prețurile vor crește cu 40%, ci că optimiștii (sau, în cazul prețurilor, cei care vor să scumpească) sunt cu 40 de puncte mai mulți decât ceilalți.

INS folosește o grilă de citire: între −5% și +5% înseamnă stabilitate, până la ±15% înseamnă creștere sau scădere moderată, peste ±40% înseamnă creștere sau scădere accentuată.

De ce contează niște păreri? Pentru că sunt părerile celor care iau deciziile. Un manager care spune azi că va ridica prețurile de obicei chiar o face peste câteva săptămâni. De aceea, Banca Națională urmărește atent aceste anchete.

Vestea proastă e în comerț. Aproape 42% dintre comercianți se așteaptă să ridice prețurile până în ianuarie, iar soldul a trecut pragul de 40%, adică în zona pe care INS o numește „creștere accentuată”. Pentru cumpărători, asta înseamnă că sezonul de sărbători vine cel mai probabil cu etichete mai mari, nu cu reduceri.

Vestea mai bună e în restul activităților: În industrie, construcții și servicii, așteptările de scumpire au scăzut față de luna trecută. Sunt încă ridicate, dar încep să se tempereze. Industria contează aici în mod special: ce scumpește fabrica azi ajunge la raft peste câteva luni.

Contextul ajută la citire. Inflația anuală a urcat la 6,9% în octombrie, pentru a doua lună la rând, împinsă mai ales de carburanți și alimente. Banca Națională a păstrat dobânda-cheie la 6,5% în noiembrie și se așteaptă ca inflația să mai crească ușor până la final de an. Ancheta de azi arată că bancherii centrali au motive să fie prudenți.

Activitatea: construcțiile, cel mai pesimist sector

Construcții: −24%. Aproape trei din zece constructori se așteaptă la mai puține lucrări în următoarele trei luni și doar unul din 20 la mai multe. O parte e sezonul, pentru că iarna se construiește mai puțin. Dar pesimismul e mai mare decât în toamna trecută: în ancheta din octombrie 2025, soldul era de −20%. Construcțiile depind mult de investițiile publice, iar într-un an de austeritate bugetară acestea sunt printre primele tăiate.

Industria prelucrătoare: −8%. Fabricile anticipează o scădere moderată a producției, ceva mai accentuată decât în ancheta de luna trecută (−6%).

Comerț (+5%) și servicii (−4%): stabilitate. Comercianții se așteaptă la vânzări relativ constante. Combinat cu intenția de a scumpi, asta sugerează că se bazează mai degrabă pe prețuri mai mari decât pe mai mulți clienți.

Locurile de muncă: comerțul angajează, construcțiile concediază

Singurul sector care vrea să angajeze e comerțul cu amănuntul (+10%, creștere moderată), ceea ce e tipic pentru perioada sărbătorilor, când magazinele au nevoie de personal suplimentar.

În construcții, soldul a coborât la −12%: 15% dintre firme se așteaptă să reducă personalul, de două ori mai mult decât în ancheta din octombrie. În industrie (−5%) și servicii (−5%), numărul de angajați ar trebui să rămână relativ stabil.

De ce contează

Ancheta confirmă imaginea din ultimele luni: o economie care nu mai scade, dar nici nu crește cu adevărat, și în care prețurile rămân principala problemă. PIB-ul a revenit în vară, dar consumul populației e încă slab: magazinele au vândut în primele nouă luni cu 4,6% mai puțin decât anul trecut.

Ce e nou e direcția diferită a sectoarelor. Fabricile, constructorii și prestatorii de servicii încep să se aștepte la scumpiri mai mici. Magazinele merg în direcția opusă, chiar înainte de sărbători. Dacă această intenție se transformă în prețuri mai mari, inflația din decembrie și ianuarie va simți efectul.