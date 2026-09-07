„Următorul James Bond a fost deja ales”. Cine face dezvăluirea

Legăturile lui Gary Oldman cu universul francizei cinematografice „James Bond” nu sunt foarte bine cunoscute, însă actorul englez susţine că deţine informaţii cheie despre alegerea următorului interpret al celebrului agent 007.

Potrivit legendarului actor premiat cu Oscar, cursa intens disputată şi îndelung dezbătută pentru alegerea următorului interpret al superspionului britanic s-a încheiat, iar el speră că Jack Lowden, colegul său din distribuţia serialului TV „Slow Horses”, este actorul al cărui nume urmează să fie dezvăluit oficial de producătorii francizei „James Bond”, informează luni revista Variety.

„Se zvoneşte că (Jack Lowden) se află pe lista scurtă a candidaţilor”, a declarat Gary Oldman într-un interviu acordat pentru emisiunea TV canadiană „The Morning Show”, citează Agerpres. „Vom afla destul de curând, nu-i aşa? Pentru că producătorii l-au ales deja. Au luat decizia, dar încă nu au anunţat-o. Aşa că îi ţin pumnii lui Jack”, a adăugat starul englez.

Zvonuri destul de fanteziste circulă de mulţi ani despre identitatea actorului care va prelua rolul agentului 007 de la Daniel Craig, dar, având în vedere că următorul film al francizei „James Bond” urmează să intre în producţie anul viitor, speculaţiile s-au intensificat considerabil în ultima perioadă.

Deşi nimic nu a fost confirmat deocamdată în mod oficial – procesul de distribuţie fiind învăluit într-un secret probabil mai strict decât în cazul oricărei alte producţii cinematografice -, numele vehiculate pentru etapa finală a selecţiei le includ pe cele ale actorilor Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson şi Jack Lowden.

Actorul scoțian Jack Lowden. Credit: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Variety a relatat că ar fi existat un interes al producătorilor şi pentru actorul Louis Partridge, în timp ce un star din spectacolele de teatru, Tom Francis, ar fi susţinut şi el o audiţie. Amazon MGM a refuzat însă în repetate rânduri să facă declaraţii despre cine a fost – sau nu a fost – luat în considerare pentru acest rol.

Denis Villeneuve va regiza următorul film al francizei „James Bond”, al cărui scenariu va fi scris de Steven Knight, creatorul popularului serial TV „Peaky Blinders”.

Luna trecută, soţia lui Jack Lowden, actriţa Saoirse Ronan, le-a lansat o provocare producătorilor francizei „James Bond” în legătură cu o posibilă implicare a ei în următorul film, declarând pentru revista Empire că este „extrem de serioasă” atunci când vorbeşte despre dorinţa sa de a interpreta un personaj negativ într-un film cu agentul 007.

„Cred că ar fi cu adevărat interesant să avem o femeie tânără distribuită în rolul personajului negativ”, a spus ea. „Mai ales pentru fete şi femei, să vadă pe cineva capabil să preia toată acea furie acumulată şi să o canalizeze într-o anumită direcţie – există un potenţial interesant şi fascinant în acest lucru. Aşa că mi-ar plăcea foarte mult să explorez mai mult acest aspect”, a adăugat Saoirse Ronan.