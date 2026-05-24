Urs filmat în timp ce intră într-un hotel din Poiana Brașov

Un urs a fost surprins vineri seară, de o cameră de supraveghere, în timp ce intră într-o unitate hotelieră din stațiunea Poiana Brașov. Incidentul a fost relatat pe pagina de Facebook Brașov Știri și preluat de presa locală.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum ursul deschide ușa hotelului, urcă scările și forțează o ușă.

Potrivit sursei citate, angajații hotelului au susținut că au stat de pază toată noaptea, după ce au sunat la 112 și li s-a refuzat intervenția poliției.

„A sunat colegul la 112 și i s-a spus că un urs în hotel nu este o urgență și să nu mai sune la ei. Și că trebuie anunțată Poliția din Poiana Brașov”, au relatat angajații, potrivit Brașov Știri.