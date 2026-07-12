Urs într-o zonă frecventată de turiști din Baia Mare. Mesaj RO-ALERT emis de autorități

Prezența unui ars în Baia Mare a pus autoritățile în gardă, fiind emis și un mesaj de avertizare a populțaiei.

„Prin Sistemul Naţional Unic de Apeluri de Urgenţă 112 a fost semnalatâ prezenţa unui urs pe raza unităţii administrativ-teritoriale Baia Mare, pe Valea Usturoiului, în zona cunoscută sub denumirea «Izvor». Au fost anunţate autorităţile administraţiei publice locale, respectiv un echipaj de jandarmi, care a plecat la faţa locului”, a anunţat, duminică, prefectura Maramureş, conform News.ro.

Valea Usturoiului este unul din locurile des frecventate de localnici și turiști, potrivit presei locale.

Inpectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş a transmis un mesaj RO-Alert în scopul avertizării populaţiei despre prezenţa ursului în zonă.

De asemenea, în zonă s-a deplasat şi un echipaj medical de prim-ajutor EPA-SMURD.

„Pentru a evita producerea unor situaţii care să pună în pericol viaţa oamenilor sau integritatea fizică a celor care se deplasează sau se află în zonă, autorităţile vă recomandă să păstraţi distanţa faţă de urs să nu îl hrăniţi şi să nu īl fotografiaţi”, au mai transmis oficialii Prefecturii Maramureş.

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