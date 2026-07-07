Urs semnalat în apropiere de București. „Evitați deplasările în zonă”

O avertizare privind prezența unui urs a fost emisă marți de Primăria Gruiu, din județul Ilfov, după ce animalul sălbatic a fost observat în zona împădurită a comunei.

„Vă informăm că a fost semnalată prezența unui urs în zona împădurită din apropierea localității noastre. Autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor”, au precizat reprezentanții primăriei într-o postare pe Facebook, marți dimineață.

Primăria a transmis și o serie de recomandări pentru cetățeni, astfel încât aceștia să fie în siguranță:

„- Evitați deplasările în zonă: Evitați complet plimbările, activitățile sportive sau culesul de fructe de pădure/ciuperci în zona împădurită în această perioadă.

– Nu opriți pentru fotografii: Dacă vă deplasați cu mașina și observați animalul, NU opriți sub nicio formă pentru a face fotografii sau filmări. Nu coborâți din vehicul și nu deschideți geamurile.

– Nu hrăniți animalul: Ursul este un animal sălbatic imprevizibil. Orice tentativă de a-i oferi hrană vă pune viața în pericol și îl încurajează să se apropie de zonele locuite.

– Țineți animalele în siguranță: Asigurați-vă că animalele domestice și de companie sunt închise în curți sau adăposturi sigure.

– Sunați la 112: În cazul în care observați prezența ursului în apropierea gospodăriilor sau dacă vă aflați într-o situație de pericol iminent, apelați imediat numărul unic de urgență 112”

„Vă rugăm să dați dovadă de maximă prudență, responsabilitate și calm. Siguranța dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră este prioritatea noastră principală”, a mai precizat Primăria Gruiu, care a anunțat că va informa cetățenii cu privire la evoluția situației.

Comuna Gruiu se află la 35-45 de kilometri de București.

Foto: Emicristea, Dreamstime.com