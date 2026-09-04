Ursula von der Leyen merge în Groenlanda pentru a „aprofunda asocierea” cu Uniunea Europeană

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Groenlanda pe 6 și 7 septembrie pentru a „aprofunda asocierea” dintre UE și insula arctică pe care președintele american Donald Trump și-a exprimat de mai multe ori intenția să o anexeze, relatează vineri agenția EFE, conform Agerpres.

Obiectivul lui Von der Leyen este de a „avansa relațiile dintre Groenlanda și UE și de a aborda chestiuni legate de importanța strategică în creștere a Arcticii”, a transmis executivul comunitar într-un comunicat.

Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cu șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, și cu premierul Insulelor Feroe, Beinir Johannesen.

Groenlanda are statutul de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, care își păstrează prerogativele în domenii precum politica externă, apărarea și securitatea, deși insula nu face parte din Uniunea Europeană.

În discuțiile ocazionate de această vizită se „vor aborda, în special, principalele provocări și oportunități cu care se confruntă Groenlanda și ansamblul regiunii arctice, precum și inițiative concrete pentru continuarea consolidării cooperării bilaterale”, a adăugat Comisia.

Bruxelles-ul amintește că „UE își revizuiește politica pentru Arctica cu obiectivul de a se asigura că este pregătită să răspundă evoluțiilor actuale și viitoare”.

În prima zi a vizitei, duminică, Von der Leyen va vizita de pe o navă calota de gheață a Groenlandei, împreună cu premierii Nielsen și Frederiksen.

În ziua următoare, acești trei responsabili vor inaugura un proiect modernizat de conectivitate prin satelit pentru Groenlanda la instalațiile companiei locale de poștă și telecomunicații Tussass, iar UE și guvernele din Groenlanda și Danemarca vor semna o declarație comună referitoare la relațiile aprofundate dintre blocul comunitar și insula arctică.

Von der Leyen va fi însoțită de comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela, și de consilierul său special pentru relațiile UE-Arctica, Jyrki Katainen.

Această vizită a șefei Comisiei Europene are loc la un an și jumătate după ce Trump și-a exprimat din nou aspirațiile de a anexa Groenlanda, susținând că preluarea controlului asupra vastei insule arctice ar fi o ‘necesitate absolută’ pentru Statele Unite. El a invocat rațiuni de securitate națională legate de presupuse amenințări din partea Rusiei și Chinei în motivația exprimată pentru anexarea acestui teritoriu important din punct de vedere strategic și de asemenea bogat în resurse minerale, inclusiv pământuri rare.

Pe de altă parte, vizita lui Von der Leyan în Groenlanda survine la numai o săptămână după ce Islanda, o altă țară arctică cheie, a respins prin referendum reluarea negocierilor de aderare la UE