Uși de garaj automate și soluții personalizate pentru fiecare client din țară – de la Alexiana Group

Definiția ușilor de garaj automate moderne este dată extrem de bine de Alexiana Group, brand autohton, cu capital 100% românesc, din Rădăuți, Suceava. Când spui uși de garaj de la Alexiana, spui eficiență, confort și siguranță. Și chiar mai mult de atât: mai bine de 30 de ani de experiență, personalizare pentru fiecare client în parte, livrare și montaj în toată România și produse apreciate de mii de români.

Uși de garaj automate – de ce să le alegi de la Alexiana Group

Alexiana Group a devenit un nume reper la nivel național în domeniul ușilor de garaj, al rulourilor exterioare pentru geamuri și al sistemelor automatizate. Datorită calității materialelor și a serviciilor complete oferite, pe o piață atât de competitivă cum este cea din România, compania suceveană și-a consolidat poziția prin inovație, grijă pentru detalii și seriozitate.

Pentru că o ușă de garaj este un element vital în izolare, siguranță și estetică, și nu doar o barieră între interior și exterior, trebuie aleasă cu grijă. Produsele de la Alexiana sunt fabricate din materiale atent selectate, astfel încât rezistența în timp să fie asigurată. Și, în plus de atât, să ofere și:

Sisteme avansate de securitate, pentru a proteja bunurile de la interior.

Izolare fonică și termică de excepție.

Design personalizabil, în funcție de arhitectura casei sau a cartierului.

Mecanisme silențioase de acționare, care oferă confort și lejeritate.

În acest mod, clienții vor primi usi de garaj automate funcționale, soluții complete și pe măsura nevoilor pe care le au.

Tipuri de uși de garaj disponibile la Alexiana Group

Brandul autohton Alexiana realizează și montează diverse tipuri de uși de garaj, în funcție de design, preferințele utilizatorului și spațiul care este disponibil. Care sunt aceste produse atât de populare printre românii din toată țara?

Uși secționale. Aceste tipuri de uși sunt perfecte în special pentru garaje moderne, deoarece economisesc din spațiu și oferă un factor excelent de izolare.

Uși de tip rulou. Aceste genuri de uși sunt eficiente și compacte, se adaptează mai bine garajelor mai mici și sunt ideale deoarece rulează vertical.

Uși de garaj automate. Ambele tipuri de uși de garaj de la Alexiana, prezentate anterior, pot fi acționate prin aplicație de pe telefon sau cu telecomandă. Utilizarea devine, astfel, o experiență confortabilă și sigură. Tot aceste produse pot fi acționate și manual, în caz de urgență sau ca backup când este întrerupt curentul electric.

Există diverse tipuri de usi pentru garaj de la Alexiana alese de clienți din toată țara, indiferent că vorbim de Suceava, de București sau de Constanța. În plus, fiecare model pe care s-a pus ochii poate fi personalizat după anumite criterii:

culoare;

detalii tehnice;

dimensiune;

elemente decorative;

inserții decorative.

Toate aceste caracteristici îți sunt puse la dispoziție pentru ca produsul comandat să se integreze armonios cu clădirea în care se locuiește, casa, cartierul, gospodăria, arhitectura sau stiul garajelor din jur, dacă e vorba de un garaj de la bloc.

De ce atât de mulți români mizează pe uși de garaj automate. Să descoperim!

O locuință modernă are nevoie de un garaj pe măsură. Iar acest garaj nu este complet fără o ușă de garaj automată, care să se impună prin tehnologie și confort oferit la acționare. Cu doar o simplă apăsare de buton sau la un click pe telefon, ușa se va deschide sau se va închide, fără a fi nevoie de efort fizic sau de timp pierdut.

Dispozitivele inteligente de control cu care se poate acționa ușa de garaj automată sunt prevăzute de cei de la Alexiana pentru a facilita viața utilizatorilor din toată țara.

Telecomanda pentru utilizare facilă și rapidă.

Aplicație mobilă dedicată, cu care poți acționa ușa de la distanță.

Funcție manuală de rezervă, în caz de pană de curent.

Clienții Alexiana beneficiază astfel de un mix perfect între siguranță, design modern și funcționalitate, la prețuri accesibile, servicii complete și profesionalism din partea unei companii românești apreciate.

