USR a decis cu ce mandat merge la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier

Liderii USR au decis, vineri, să păstreze direcția de până acum: nu votează un guvern din care face parte PSD și susțin că alegerile anticipate sunt soluția pentru rezolvarea crizei. Cu această decizie vor merge la consultările convocate luni de Nicușor Dan.

„Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România”, a anunțat liderul USR, Dominic Fritz, la finalul ședinței Biroului Național al USR.

Însă, având în vedere că președintele a respins de mai multe ori acest scenariu, cei de la USR spun că sunt pregătiți să susțină un guvern condus de un premier independent, cu o rotativă a miniștrilor.

Dominic Fritz spune că liderii USR vor „dialoga însă cu premierul desemnat, dacă președintele face o altă nominalizare”.

„Rămânem consecvenți cu ce spunem de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD. USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”, a adăugat Fritz.

Luni, președintele discută cu partidele

Președintele încearcă pentru a patra oară să găsească o variantă de premier care să treacă de votul Parlamentului. Luni, de la ora 14:00 începe un nou maraton de consultări cu liderii politici. Primii care vor intra în Salonul Ambasadorilor vor fi social-democrații, apoi liderii AUR și PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale, S.O.S. România, POT, UPR, PACE și parlamentari neafiliați.

Fiecare grup parlamentar va avea 30 de minute la dispoziție să discute cu președintele.

Potrivit informațiilor HotNews, până luni, președintele va discuta și informal cu liderii partidelor din fosta coaliție, așa cum a făcut-o de la începutul crizei.

Miercuri, într-o scurtă declarație din Cehia, președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza noi consultări cu partidele politice la Cotroceni luni, iar în aceeași zi va face și o nouă desemnare de premier.