„USR are ministere mai bune”. Grindeanu: „M-am săturat”. Stenograme din ședința PSD despre negocierile pentru formarea Guvernului

„Faptul că Ilie Bolojan va avea drept de veto asupra miniştrilor este o chestie de PR, nu va decide Bolojan ce miniştri punem noi”, le-a spus Sorin Grindeanu liderilor centrali și locali ai partidelor, în ședința internă de la Vila Lac, de marți seară, conform unor stenograme ale discuțiilor obținute de Antena 3 CNN.

Liderii PSD s-au întâlnit marți seară, la Vila Lac, într-o ședință anunțată de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, care a avut loc după negocieri de șase ore cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian.

HotNews a scris înaintea ședinței că Sorin Grindeanu îi va anunța pe lideri că s-a stabilit rotativa guvernamentală. Tot marți seară, era așteptată o decizie privind intrarea la guvernare sau rămânerea în opoziție a PSD, însă liderii partidului au anunțat că vor lua această decizie vineri, printr-un referendum intern.

„Sunt mai bune ministerele USR decât ale noastre”

Potrivit unor stenograme ale discuțiilor obținute de Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu le-a comunicat colegilor săi că negocierile „au fost un succes” pentru că au obținut rotativa guvernamentală.

„Nicuşor Dan ne-a spus de la început că nu va pune un premier PSD. M-am obişnuit cu atacurile, dar ştirile pe surse că ar fi pus pe altcineva de la PSD au fost false. Faptul că Ilie Bolojan va avea drept de veto asupra miniştrilor este o chestie de PR, nu va decide Bolojan ce miniştri punem noi. Vreau concurs pe miniștri”, a spus președintele interimar al partidului.

Despre un eventual drept de veto pentru formarea noului guvern, obținut de Bolojan, a scris News.ro, citând surse politice.

„Nu mai bine facem schimb de ministere cu USR, să le ia ei pe ale noastre şi noi pe ale lor că sunt mai bune ministerele USR decât ale noastre, a declarat în cadrul ședinței președintele Consiliului Județean Dâmbovia, Corneliu Ștefan. O altă nemulțumire legată de ministere a venit și din partea lui Titus Corlățean, senator PSD, care a spus că „este o mare greşeală că nu am luat ministerul de Externe si că am pierdut şi ministerul Apărării”.

Din informațiile HotNews de până acum din interiorul celor patru partide, PSD va avea 6 ministere și funcția de secretar general al Guvernului, PNL și USR vor avea câte 4 portofolii, iar UDMR 2. PSD va numi miniștri pe scaunele de la Justiție, Transporturi, Muncă, Agricultură și Sănătate, iar USR va primi portofoliile de la Externe, Apărare, Economie și Mediu.

„Rupem partidul în două. Și așa partidul este la pământ”

Ideea unui concurs pentru desemnarea miniștrilor a stârnit replici contradictorii între doi lideri.

„Sorin a negociat foarte bine şi ideea cu miniştrii care să fie aleşi prin concurs de partid este una foarte bună”, a declarat Paul Stănescu, secretarul general al PSD, în timp ce președintele Consiliului Județean Suceava a apreciat că „rupem partidul în două”.

„E bine că am lăsat să aibă USR Mediul. Eşti preşedintele partidului şi trebuie să-ţi asumi lista cu miniştri. Oricum, toţi dăm telefoane între noi şi se mârâie conducerea. Dacă facem concurs pe miniştri, rupem partidul în două. Şi aşa partidul este la pământ. Pe mine mă interesează să am partid în 2028. Eu când o să candidez iar la Suceava să o fac de la PSD, în 2028”, a spus George Șoldan, președintele CJ Suceava, conform Antena 3.

Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a spus că: „Sunt unii din partid care îşi doresc ministerul Dezvoltării. Primarii noştri merg la Dezvoltare să facă poze cu Cseke Atilla”. Într-o replică acidă, Grindeanu i-a răspuns: „Cine în afară de tine, Ionuţ? Că m-am cam săturat”.

La ședința de marți seară a participat și Robert Cazanciuc, senatorul PSD care este pe lista partidului pentru un loc de judecător al Curții Constituționale, informație publicată de HotNews luni.

El le-a spus colegilor că PSD trebuie să obțină șefia Curții Constituționale, menționând că a renunțat la magistratură și pensia specială, conform Antena 3 CNN: „Trebuie să luăm preşedinţia Curţii Constituţionale. Eu am plecat din magistratură şi am renunţat la pensie specială. Nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă am din ce să mă întreţin”.

Nicușor Dan se va întâlni în această seară, de la ora 21:00, la Cotroceni, cu liderii celor patru partide, au declarat pentru HotNews surse din partidele care negociază formarea Guvernului.