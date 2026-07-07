USR începe să nu mai fie o opțiune pentru PSD, spune Claudiu Manda: „Pot să vă spun din interior, au fost aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că „prima opțiune” pentru partidul său rămâne o nouă guvernare „într-o coaliție pro-europeană”, însă fără liderul PNL, Ilie Bolojan, și mai degrabă chiar și fără USR.

Într-un interviu pentru Cotidianul, eurodeputatul social-democrat a spus că USR este „ultima opțiune pe care o avem” sau chiar varianta despre care „începem să spunem că nu mai este o opțiune”.

„În acest moment, cred că prima noastră opțiune este de a găsi numărul de voturi necesar, într-o coaliție pro-europeană, adică alături de partidele care au făcut parte din această coaliție. Mai degrabă alături de UDMR și, sigur, ultima opțiune pe care o avem, sau pe care, cumva, începem să spunem că nu mai este opțiune, este vorba de USR”, a declarat Claudiu Manda.

El a spus că parlamentarii PSD au fost încântați când liderul partidului, Sorin Grindeanu, le-a transmis că nu își mai dorește o guvernare alături de USR.

„Pot să vă spun din interior că la ședința cu grupurile parlamentare (…), atunci când Sorin a spus că nu ne dorim să mai continuăm într-o guvernare alături de USR, au fost, ca să zic așa, aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale (…). În PSD, astăzi, dacă întrebăm, cred că nu majoritatea, ci o majoritate covârșitoare nu își doresc o guvernare alături de USR, dar cred că sunt de acord cu o guvernare alături de PNL, fără Ilie Bolojan, și sunt sigur că sunt de acord cu o guvernare în care UDMR poate să fie alături”, a adăugat Manda.

„Ar mai fi nevoie de 30 și ceva de voturi”

Secretarul general al PSD a estimat că social-democrații ar putea învesti un guvern dacă ar beneficia și de susținerea UDMR.

„În jurul coaliției PNL-USR-UDMR, astăzi, cred că sunt, undeva, 150-160 de voturi. În jurul coaliției PSD sunt peste 200 de voturi și atunci există o variantă în care să se refacă coaliția sau să existe un guvern minoritar sau în jurul PSD, și atunci ar mai fi nevoie de 30 și ceva de voturi (…). Spre exemplu, UDMR dacă ar veni alături de PSD, fie la guvernare, fie să susțină învestirea unui astfel de PSD (…), am putea să vorbim de peste 233 de voturi, să mergem în fața președintelui, să spunem că putem să generăm o astfel de majoritate”, a mai declarat Claudiu Manda.