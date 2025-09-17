USR va prelua de la PSD și PNL patru posturi de prefect. În ce județe vor fi făcute numirile / Ce mai prevede înțelegerea din coaliție 

Conferință de presă susținută de lideri ai USR, în București, 28 mai 2025. Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu.

Partidul condus de Dominic Fritz va avea patru posturi de prefect, în București și în județele Botoșani, Timiș și Bacău, au confirmat surse din coaliția de guvernare pentru HotNews. Numirile urmează să fie făcute „în perioada următoare”, spun aceleași surse.

USR trebuia să numească reprezentanți ai Guvernului în teritoriu încă din vară, însă procedurile au fost blocate din cauza neînțelegerilor din coaliție izbucnite după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Atunci, PSD și USR au intrat în conflict după ce partidul condus de Dominic Fritz nu a fost de acord cu ziua de doliu național decisă de Guvern.

La acel moment, ședințele coaliției au fost boicotate de PSD, deci s-a ajuns la un impas privind numirile pe care trebuia să le facă USR în teritoriu.

În cea mai recentă ședință de coaliție, de miercuri, s-a ajuns însă la un acord și USR urmează să numească „în perioada următoare” patru prefecți, în județele Botoșani, Timiș, Bacău și București, conform surselor HotNews.

În prezent, funcția de prefect de Botoșani este deținută de Dan Nechifor (PNL), cea de la Timiș de Mihai Ritivoiu (PSD), la Bacău este prefect Claudiu Augustin Ilișanu (PSD), iar la București Mugur Mihai Toader (PSD).

Digi24.ro, care a scris, de asemenea, despre acest subiect, citează surse din coaliția de guvernare care spun că în privința subprefecților împărțirea stabilită de liderii de partide este următoarea: 27 de posturi – PSD, 15 posturi – PNL, 13 posturi – USR și șapte posturi UDMR.