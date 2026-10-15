UTA Arad, probleme mari de lot înaintea meciului cu CFR Cluj

UTA Arad se confruntă cu o criză acută de efectiv înaintea duelului de duminică împotriva celor de la CFR Cluj, antrenorul Adrian Mihalcea sperând să recupereze doi jucători pentru a reface defensiva.

Tehnicianul s-a declarat îngrijorat după eșecul de la Botoșani, explicând că ritmul echipei a fost afectat de pauza de trei săptămâni, de convocările internaționalilor și de noile probleme medicale.

Fără titularul Andrei Dorobanțu (indisponibil până în noiembrie) și rezerva Andrea Padula, arădenii l-au pierdut și pe Samuel Gueulette, accidentat inghinal. În aceste condiții, soluția de avarie pe banda dreaptă rămâne Omar El Sawy.

Fotbalistul împrumutat de la Rapid a acuzat probleme musculare, însă starea sa s-a îmbunătățit și ar putea primi acordul medicilor până la ora partidei, scrie sportarad.ro.

Al doilea jucător așteptat este stoperul francez Peter Ouaneh, care s-a alăturat antrenamentelor după pauza de 10-14 zile impusă de leziunea la aductor suferită cu FC Bihor.

Prezența sa este considerată vitală: Bădescu nu oferă suficiente garanții în linie de patru apărători, iar Dmitro Pospelov abia revine după o absență de o lună și jumătate.

UTA, sub presiunea cartonașelor

Situația echipei este complicată și de avertismente: Pospelov, Alexandru Benga și Mino Sota sunt toți la un singur cartonaș galben distanță de suspendare.

Pe termen mediu, singurul semnal pozitiv este revenirea la antrenamente a mijlocașului Alexandru Matei (18 ani), operat la genunchi după accidentarea gravă din decembrie 2025.

UTA – CFR va avea loc duminică, de la ora 18:15, în etapa a 12-a din SuperLiga. Arădenii se află pe locul 12 în clasament, cu 12 puncte, în timp ce clujenii ocupă locul 8, cu 16 puncte.